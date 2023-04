Matoviča v Poltári vítal aj piskot a bučanie, fotil sa so svojimi odporkyňami

Na diskusiu s bývalým premiérom prišli asi dve stovky ľudí.

POLTÁR. Po Michalovciach a Námestove sa malé okresné mesto Poltár stalo treťou lokalitou, v ktorej líder Obyčajných ľudí a nezávislých osobností (OľaNO) Igor Matovič zorganizoval debatu zo série nazvanej Bez ochranky – slobodná debata bez urážok.

On osobne skutočne nikoho neurážal, z opačnej strany si však invektív vypočul dosť.

Viac ako polhodinu pred oficiálnym začiatkom diskusie bol už pred poltárskym kultúrnym domom postupne sa zväčšujúci hlúčik ľudí a ďalší sa prizerali z okolia.

Matovič a predseda poslaneckého klubu OľaNO Michal Šipoš sa s mnohými postupne zdravili a snažili sa diskutovať či pozývať ich priamo na besedu.

Reakcie boli rôzne.

Niektorí využili túto príležitosť, aby sa bývalému premiérovi a ministrovi financií posťažovali so svojimi problémami, iní ho kritizovali, prípadne len tak prehodili pár slov, alebo sa s ním fotografovali.

Zopár ľudí ho počastovalo aj vulgárnymi nadávkami.

S protestujúcimi sa odfotografoval

Prvou hlasnou kritičkou bola agilná seniorka s plastovou trúbkou a taškou s nápisom Infovojna.

Na šéfa Obyčajných ľudí začala trúbiť a pokrikovať „dosť bolo Matoviča, nikdy viacej Matovič“.

Napokon s ním skončila v niekoľkominútovej diskusii, hlavne na tému Covid-19 a očkovanie.

„Ja chodím na každý protest. Bola som aj na Bonaparte, za vás som bola a takto ste to pos*ali všetko,“ vmietla dôchodkyňa Matovičovi do očí.

O pár minút neskôr s ďalšou odporkyňou lídra OĽaNO držala v rukách transparenty s nápismi „Pokazili ste si to! Matovič = zločinec“ a „Van tajm, next tajm. Oooh its lajf“.

Šéfa Obyčajných ľudí to nijako nevyviedlo z miery a s oboma dámami sa postupne odfotografoval.

Na samotnej diskusii bola najbúrlivejšia atmosféra hneď na začiatku, keď Matoviča pri príchode uvítal piskot, skandovanie „hanba“, „fuj“ či „do basy“.

Pri pozornom pohľade do pléna bolo zrejmé, že kričí len menšia časť zhruba 200-členného obecenstva. Väčšina jednoducho ticho čakala na začiatok a zopár ich aj tlieskalo.

V sále bola tiež skupina kotlebovcov, ktorí mali na námestí odparkované dve dodávky. Práve oni patrili medzi najhlasnejších účastníkov stretnutia.

Vystúpil aj primátor

Hneď v úvode diskusie dal šéf OľaNO slovo primátorovi Poltára Petrovi Sitorovi. Ten zdôraznil, že neprišiel pod záštitou žiadnej politickej stany a Matoviča nedošiel urážať, ale ani vítať, len vyjadriť svoj názor ako občan.

V článku sa ešte dočítate čo povedal primátor Poltára Matovičovi,

čo bude podľa neho čoskoro na Slovensku neprípustný symbol,

aké boli témy diskusie a ako prebiehala,

prečo prišiel bývalý premiér práve do Poltára,

čo robil v Utekáči,

čo pred dvomi rokmi zažil v Poltári premiér Heger.

Bývalého premiéra okrem iného kritizoval za údajné nezvládnutie pandémie Covid-19.