Banky aj policajti varujú: Stačí jeden klik a ste bez peňazí

Lučenčan netušil, že sa mu v noci pokúšajú ukradnúť z účtu peniaze.

Šéfredaktor - MY Novohrad

Podvodníci nezaháľajú. Ľudí sa snažia oklamať cez telefón, e-shopy, podvodné e-maily aj SMS správy. Pred ich nekalými praktikami policajti aj banky ľudí vystríhajú.

To, že sa na vašom účte dejú mínusové operácie, si niekedy nemusíte všimnúť. Svedčí o tom aj prípad z Lučenca.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Rezervované platby našťastie neodišli

„Šiel som niečo vybavovať na úrad a potreboval som na tlačivo uviesť číslo účtu. Neviem ho naspamäť, preto som sa pozrel do mobilu, konkrétne aplikácie internet banking. Vtedy som si všimol, že na účte mi chýbajú peniaze. Bol som prekvapený, pretože žiadna SMS nofitikácia o pohybe na účte mi neprišla,“ uviedol pre MY Novohrad 28-ročný Peter z Lučenca s tým, že mu prišla správa zo Slovenskej sporiteľne, kde má vedený účet. Oznamovali mu, že jeho kartu zablokovali.

„Operácie na účte prebiehali od 23.30 do 00.30 hod. Štyri platby boli rezervované. Okamžite som to nahlásil v Slovenskej sporiteľni, tiež som zašiel na políciu, kde začali trestné stíhanie pre neoprávnené vyrobenie a používanie platobného prostriedku, elektronických peňazí alebo inej platobnej karty,“ priblížil Novohradčan, ktorý mal šťastie. Rezervované peniaze napokon z účtu neodišli.

Na diaľku mu naištalovali aplikáciu

Nie všetky prípady sa však končia šťastne.

Všeobecná úverová banka informuje o situáciách, kedy podvodníci obrali ľudí o nemalé sumy.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Pozor na tieto predvoľby telefónnych čísiel. Seniorom z nich volajú podvodníci Čítajte

„Na internete som videl stránku o bitcoinovej investícii a výnosom s pánom Pellegrinim. Po tom, ako som na ňu klikol, sa mi ozvali makléri, ktorí odo mňa vylákali údaje o mojej karte a ja som im takto poslal 5-tisíc eur. Zároveň mi do PC nainštalovali aplikáciu na zdieľaný prístup Teamwiever, cez ktorú sa na diaľku prihlásili do môjho PC, vnikli do môjho elektronického bankovníctva a pripravili ma ešte o ďalších 10-tisíc eur,“ približuje banka prípad 33-ročného referenta Jozefa z východného Slovenska.

Seniorky uverila falošnému pracovníkovi banky

VÚB zverejnila ako varovanie aj príbeh dôchodkyne, ktorá naletela podvodníkovi. Kontaktoval ju telefonicky.

„Volal mi neznámy muž, ktorý sa predstavil ako pán Petrinec z VÚB banky. Kontaktoval ma s tým, že mi z dôvodu bezpečnosti museli zablokovať bankomatovú kartu a výber z nej nie je možný. Aby mi ju mohli odblokovať, chcel, aby som mu nadiktovala údaje z karty. Tie som mu teda nadiktovala. Potom mi prišla nofitikácia, že karta bola pridaná do Google Pay a všetky moje úspory vo výške 15-tisíc eur boli presunuté na neznáme číslo účtu v Luxembursku,“ zverejnila spomínaná banka ďalší prípad.

Chcela investovať do kryptomeny

O veľkú sumu prišla aj 28-ročná maklérka Simona, ktorú na Facebooku zaujala reklama na ivestovanie do kryptomien. Rozhodla sa, že to vyskúša.

Mohlo by vás zaujať

Mohlo by vás zaujať Matoviča v Poltári vítal aj piskot a bučanie, fotil sa so svojimi odporkyňami Čítajte

„Klikla som na uvedený link, ktorý sľuboval pomoc pri vytvorení účtu a investovaní do kryptomeny na renomovanej burze. Následme ma telefonicky oslovil neznámy muž, že mi rád pomôže. Predstavil sa ako Ms. Scott. Pomohol mi vytvoriť účet na cinance a inertiafinance a vložiť vstupný depozit vo výške 1000 dolárov (916 eur). Táto osoba mi predstavila osobného makléra (Tessa Croft, tessa.croft@inertiafinance.co), ktorý bude obchodovať môj vklad na burze s kryptomenami. Všetky nasledujúce vklady a transakcie vykonával na účtoch v Inertiafinance (ID:600050164) a Binance (ID:397029333) pripojením sa k môjmu počítaču,“ približuje banka ďalší prípad s tým, že všetky vklady, ktoré Simona potvrdila v záujme úspešnosti procesu obchodovania s kryptomenami a úspešného absolvovania požadovaného procesu likvidity, boli podvodne vylákané cez fiktívny Binance support chat.

„Bohužiaľ, odhalila som to až o pár dní. Všetko som nahlásila banke a na polícii. Bohužiaľ, prišla som o veľa peňazí, ktoré sa mi už pravdepodobne nevrátia.“

Telefonát si overil