Na severe Gemera obnovia rodný dom významného politika

TISOVEC. Rodný dom politika, právnika a novinára Vladimíra Clementisa v Tisovci na severe Rimavskosobotského okresu sa dočká už veľmi potrebnej obnovy.

Spolu s ďalšími 23 pamiatkami je zaradený na zoznam priorít obnovy do výzvy ešte v roku 2023.

Ako pre MY Novohrad uviedol primátor Tisovca Ján Vengrín, za obnovu pamiatky, ktorá patrí Slovenskému národnému múzeum (SNM), bojoval už vlani s tým, že k oprave malo dôjsť v roku 2025.

Pre zlý technický stav budovy však celú záležitosť urgoval.

„Je tam veľká vlhkosť a opadávajú omietky, aj podlahy odspodu nasávajú vodu a hnijú. Preto som znova intervenoval u ministerky kultúry aj štátnej tajomníčky, keďže nedávno sa robil súpis havarijného majetku. Podarilo sa nám dosiahnuť, že do tohto zoznamu priorít zaradili aj Clementisov dom,“ vysvetlil Vengrín.

Objekt si vyžiada prakticky kompletnú rekonštrukciu, keďže v zlom stave je okrem múrov aj strecha.

Tá je v súčasnosti šindľová a táto forma krytiny zrejme zostane zachovaná aj po obnove. Po nej má nasledovať tiež modernizácia expozície.

„Chceli by sme to všetko nejako zatraktívniť, pridať napríklad interaktívnu tabuľu. Ale keď je to všetko v takomto zlom stave, tak to doteraz nebolo možné,“ dodal primátor.

Ako pokračoval vedúci oddelenia kultúry a športu Mestského úradu Tisovec a externý pracovník SNM Michal Stejskal, Clementisov rodný dom bol v nevyhovujúcom stave už dlhé roky.

„Expozíciu venovanú Clementisovi sme museli presťahovať k nám do Mestského kultúrneho strediska, pretože tam bolo všetko zaplesnené. Aj druhú expozíciu Václava Vraného budeme musieť dať preč,“ avizoval Stejskal.