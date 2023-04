Podrečany sa dočkali prvého víťazstva v 15. kole(+FOTO)

Santrio sa dotiahlo na prvú Vidinú. Lovinobaňa pred nimi s štvorbodovým náskokom.

Zápasmi 15. kola pokračovali boje v 7. lige. Lovinobaňa nezaváhala v Biskupiciach. Santrio sa vďaka víťazstvu v priamom súboji dotiahlo na druhú Vidinú. V dvoch prípadoch došlo na deľbu bodov. Posledné Podrečany sa postarali o prekvapenie na úkor Uhorského. Na ich ihrisku poprvýkrát vyhrali v aktuálnom ligovom ročníku.

TJ – FK Stará Halič – TJ „Slovan“ Hrnčiarske Zalužany 2:0 (0:0)

Góly: 79. Kökény, 87. Dobrocký. R Jačmeník, 80 divákov

DOMÁCI: Galamb – Paľaga (69. Kökény), Randís, Oláh, Bubenka (81. Cerovský), Matúška (82. Drugda), Salaj, Hrnčiar, Andel (74. Dobrocký), Šípoš (62. Hámorník), Tryzna

HOSTIA: Albert – M. Markotán, Kaličiak (80. Karkusz), Škorňa, Paraj, Kubaliak, HRONEC, Pisár (78. Čavoj), Mátyás, I. Markotán, Hriň (54. Bystriansky)

TJ Družstevník Mýtna – TJ Štart Kokava nad Rimavicou 2:0 (2:0)

Góly: 16. Golian, 45. Abelovský. R Gombala, 58 divákov

DOMÁCI: Mikla – Palúch, Budáč, Oravec, Kralinský (76. Fiľo), Mišík, Sivok, Abelovský (76. Šatara), Koška (46. Karman), Golian (84. Gondáš), Stankovič (64. Tamáš)

HOSTIA: Ďurian – Repka, J. Becáni, Bavala, J. Becáni, Oravec (82. Ňuňuk), M. Chromek, Varga (82. Strunga), Horváth, Sendrei, L. Chromek (64. Lámer)

Hneď v úvode stretnutia mali domáci veľkú šancu, no Koška mieril len do brvna. V 15. minúte po štandardnej situácii to domácim už vyšlo, Sivok posadil loptu na hlavu Golianovi a bolo 1:0.

V 20. minúte mohlo byť vyrovnané, hostia však po rýchlom protiútoku z výhodnej pozície netrafili bránu.