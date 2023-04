Nečaká nás nič dobré, skonštatoval tréner FTC po prehratom derby (+FOTO)

V tretej lige sa tešil v 20. kole z víťazstva len Lučenec.

LUČENEC. 20. kolo III. ligy prinieslo aj derby zápas tímov Fiľakova a Lučenca. Po domácej prehre tréner Kéry nešetril kritikou do vlastných radov a ako načrtol, boj o záchranu sa nevyvinie k lepšiemu ani v najbližších kolách.

Slávia TU Košice – TJ Baník Kalinovo 2:0 (1:0)

Góly: 30. Nicolas Tišťan, 75. Voleský. R Židišin, 200 divákov

DOMÁCI: Hudák – Magda, Korijkov, Katunský, Urban (60. Gallo), Vancák, Golikov (60. Pásztor), Nicolas Tišťan (75. Vilčko), Gladiš (84. Mihók), Voleský, Trebuňák (75. Smieško)

HOSTIA: Rehák – Hečko (79. A. Filipiak), Uhlár, Vilhan, T. Filipiak, Kováč (62. Blahuta), Marchuk, Tatar (84. Ludha), Talakov, Breznanik, Masaryk (79. Terese Toshor)

ŠK Odeva Lipany – MŠK Rimavská Sobota 4:1 (3:0)

Góly: 21. M. Vysočan, 24. Popovec, 39. Kovalčík, 73. Vitovič – 50. Vujošević. R Gorel, 250 divákov

DOMÁCI: Bartoš (88. Šupka) – Jacko, Popovec (78. Timko), Kraľovič, Poremba, Vitovič (88. Jendruš), Kovalčík, Kamenec, Dlugoš, M. Vysočan, M. Vysočan (70. Guľaša)

HOSTIA: Kotrík – Lupták (64. Varga), Oláh (64. Koóš), Halabrín (82. Šoltíšik), Vujošević, Iboš, Gembický, Ľupták, Langa, Oluwaseun Japhet, Petrán

Tréner MŠK Eugen Bari po zápase: Výsledok tohto zápasu vyzerá naozaj krutý. Keď beriem do úvahy, že sme do zápasu išli bez hráčov z Ružomberka so svojimi hráčmi a nemali sme ani náhradného brankára po tom, čo sa náš prvý brankár zranil, výsledok by až taký asi nebol. Prvých 20 minút sme boli vyrovnaným súperom a mohli sme vyhrávať dokonca 2:0. Mali sme dve stopercentné šance a súper nemal dovtedy žiadne.