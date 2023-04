Džudisti z Junioru skončili ako najlepší zo Slovákov

Na kvalitne obsadenom turnaji sa klubu z Lučenca darilo.

PEZINOK. Na Grand Prix Pezinok, konanom v rámci Sloven[1]ského pohára v sobotu 25. marca, sa džudo klub Junior Lučenec rozhodne nestratil. Medzi konkurenciou 73 ďalších džudistických klubov zo šiestich európskych krajín vrátane Slovenska obsadil konečné tretie miesto ako najlepší zástupca našej krajiny.

„Ide o jedno z najväčších podujatí v rámci slovenského pohá[1]ra, ktorého sa zúčastňuje stále viac pretekárov. Už tradične sa koná na šiestich tatami. Bojovalo na nich asi 740 pretekárov. Naši pretekári ukázali, že v príprave nespia a dávajú do toho všetko. Ich výsledky nás vy[1]niesli na celkové tretie miesto zo všetkých zúčastnených klubov,“

uviedol tréner Michal Bokor s tým, že vyzdvihol aj prácu ostatných tré[1]nerov v klube. Či už ide o základy, ktoré učí prípravkárov Marek Porte[1]leky a pokročilejších Marcel Pivarči.

„Náš úspech je ich zásluhou. Pre[1]niesla sa doň ich robota. Naši pre[1]tekári zúžitkovali to, čo ich oni naučili.“

V Pezinku mal klub zastúpenie od kategórie mini až po starších žiakov. Dorastencom dopriali voľno, keďže ich čakali tréningové kempy.

Tri dievčatá v jednej kategórii

V mini do 34 kg štartovali tri dievčatá Junioru. V tejto kategórii získali dve medaily (Sophia Szmudová zlatú, Tamara Ďalogová vybojovala striebornú priečku) a o piate miesto sa postarala Edina Gajdošová. V kategórii mini do 24 kg získal Marcel Pivarči zlato. V silne obsadenej kategórii mini do 38 kg vypadol po smolnom prvom zápase Erik Gajdoš. Samuel Greguš v rovnakej kategórii získal siedmu priečku.

Noel Skladivík v mini do 42 kg mal smolný začiatok s víťazom kategórie, no napokon vybojoval bronz. Identický postup zažil v mini do 46 kg Tomáš Caban.

„V mladších žiakoch sme mali dve dievčatá a dvoch chlapcov. V kategórii do 48 kg štartovali Laura a Nina Drugdové. Sestry vďaka pekným zápasom prechádzali pavúkom suverénne, až sa stretli vo finále. Tam väčšiu bojovnosť ukázala Nina a získala zlato. Laure tak zostalo druhé miesto,“ prezradil tréner.

Vo váhe do 46 kg bojovali ešte Matej Káka a Richard Sasvári, tí na tomto turnaji nebodovali.

Stabilným medailistkám sa tentokrát nedarilo

Medzi staršími žiakmi a žiačkami v kategórii do 44 kg podala Laura Vrbovská suverénny výkon a štyri vyhraté súboje jej priniesli zlato. Do 52 kg štartovali Michaela Hanulová a Ema Danišová, ktoré sa pravidelne bijú o medaily aj na zahraničných turnajoch, no tu sa im nedarilo. Obidve prehrali v prvých zápasoch. Tréner Bokor verí, že sa z týchto prehier rýchlo otrasú a vrátia sa k víťaznej forme.

V kategórii do 66 kg bojovali Filip Budáč a Filip Nemčický. Budáč sa na turnaji neumiestnil a Nemčický nakoniec skončil na piatom mieste. Vo váhovej kategórii do 73 kg Dávid Farkaš obsadil konečné siedme miesto. Norbert Gál po absolvovaní ťažkých zápasov sa nakoniec dostal až do finále, kde prehral až v zlatom skóre. Získal tak striebro. Nad 73 kg bojoval Jakub Martiš prehral zápas o bronz a skončil piaty.

Konečná bilancia klubu Junior tak bola štyri zlaté medaily, tri strieborné, dve bronzové a dve piate miesta.

„Môžem vysloviť na záver len veľkú spokojnosť s predvedenými výkon[1]mi aj u tých, čo nakoniec nebodovali. I oni predviedli veľmi pekné džudo, bojovnosť a sú perspektívni i pre budúcnosť. Poďakovanie patrí aj sponzorom – firmám Ekoltech, Europak, hotelu Slovan a mestu Lučenec. Za pomoc pri koučovaní ďakujem trénerským kolegom Marekovi Portelekymu a Marcelovi Pivarčimu a za pomoc s dopravou ďakujem aj pánovi Skladivíkovi,“ zakončil tréner Bokor.