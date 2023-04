VIDEO: Vypil si a na aute sa pustil do naháňačky s policajtmi. Mladík má toho na rováši oveľa viac

Jazdil aj napriek zákazu viesť motorové vozidlá.

Šéfredaktor - MY Novohrad

VEĽKÝ KRTÍŠ. Nerešpektoval pokyny policajtov, mal zadržaný vodičák, pred jazdou si vypil, narazil do policajného auta.

Mladý muž z Litavy si poriadne zavaril. Vyšetrovateľ dal podnet na jeho väzobné stíhanie.

Podľa informácií, ktoré poskytli ochrancovia zákona, má hliadka z Obvodného oddelenia Policajného zboru vo Veľkom Krtíši za sebou rušnú službu.

V nedeľu 2. apríla, skoro ráno, spozorovali auto, jazdiace zo strany na stranu. Mali podozrenie, že za jeho volantom sedí vodič pod vplyvom alkoholu.

Preto sa ho pokúsili zastaviť, aby ho skontrolovali.

„Namiesto zastavenia vodič vyrazil vysokou rýchlosťou v smere od Veľkého Krtíša na Modrý Kameň. Vodič bol opakovane vyzývaný, aby s vozidlom zastavil, no na výzvy nereagoval a unikal ďalej,“ priblížili policajti s tým, že na vhodnom a bezpečnom mieste využili situáciu a vodiča v snahe zastaviť služobným autom zablokovali.

Mladík síce na chvíľu zastavil, no vzápätí pridal. V snahe opäť unikať narazil do policajného auta. To odhodilo nabok.

„Vodič pokračoval v rýchlej jazde smerom na Sucháň. Napokon na poľnej ceste zastal, vystúpil z auta a z miesta ušiel. Krátko nato bolo zistené, že za volantom sedel 20-ročný vodič z Litavy, ktorého polícia našla v mieste jeho bydliska,“ konkretizovali ochrancovia zákona.

Vodiča podrobili dychovej skúške. Prístroj ukázal 0,15 promile alkoholu.

„Vodič uviedol, že pred jazdou pil,“ dodali policajti.

Pripomenuli, že pri ďalšom zisťovaní sa ukázalo, že ide o muža, ktorému Okresný súd v Lučenci ešte vlani v decembri uložil zákaz činnosti viesť motorové vozidlo na jeden rok.

„V súvislosti s jeho konaním, riskantnou jazdou v zákaze činnosti, ako aj v súvislosti s nehodou, ktorú pri unikaní spôsobil, začal vyšetrovateľ trestné stíhanie a zároveň mu vzniesol obvinenie za zločin útoku na verejného činiteľa, v súbehu s prečinom marenia výkonu úradného rozhodnutia, a v súbehu s prečinom neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla,“ ozrejmili policajti.

Mimochodom, vodič jazdil na cudzom aute. Jeho majiteľ o jazde nič netušil.

„Zo strany vyšetrovateľa bol podaný podnet na jeho väzobné stíhanie,“ zakončili ochrancovia zákona.

Spomínaná naháňačka nebola v krátkom čase v okrese Veľký Krtíš jedinou.

Policajtom sa minulý mesiac snažil uniknúť aj vodič Mercedesu s maďarskou „ešpézetkou“. Ochrancovia zákona použili niekoľko varovných výstrelov.

Tentokrát však príčina, prečo sa vodič policajnej hliadke z Dolnej Strehovej rozhodol nezastať, bola iná, že alkohol či zadržaný vodičák.