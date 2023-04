Slovenský unikát po zime ožíva, na Čiernohronskej železnici chystajú veľkonočnú jazdu

Vyhľadávaná atrakcia bude tento rok v prevádzke od 8. apríla do 16. septembra.

Ročne odvezie desaťtisíce Slovákov aj návštevníkov spoza hraníc. Unikátna Čiernohronská železnica totiž patrí medzi najväčšie atrakcie v Banskobystrickom kraji.

Prvé tohtoročné vlaky tu vypravia v sobotu 8. apríla. Od tohto dňa bude železnička v prevádzke denne.

Podľa informácií, zverejnených na oficiálnej stránke neziskovky Čiernohronská železnica, budú vlaky po úzkorozchodnej trati premávať do Vydrovskej doliny do 30. júna tohto roka po zakúpení aspoň šiestich celých vstupeniek.

Ide totiž o vedľajšiu (jarnú) sezónu. Hlavná sa začne 1. júla a potrvá do 3. septembra. Vtedy budú vláčiky premávať denne.

Jesenná sezóna potrvá od 4. do 16. septembra, kedy budú vlaky premávať za rovnakej podmienky, ako na jar.

„Spomínaná trasa do Vydrovskej doliny ústí do Lesníckeho skanzenu. Obľubujú ju nielen rodiny s deťmi, ale býva častým cieľom aj pre školské zájazdy a táborové výlety. Počas tohto obdobia jazdia vlaky Čiernohronskej železnice na ostatných trasách len na vopred zadanú objednávku,“ uvádza sa na stránke chz.sk.

Výlet plný atrakcií

Zaujímavosťou trasy do Vydrovskej doliny je najmä Lesnícky skanzen s rôznymi exponátmi, približujúcimi niekdajší život a prácu v horách. Návštevníci tu uvidia lesnú škôlku, drevenú dedinku, stroje a ťažké mechanizmy, horáreň, daniele či diviaky.

Tento zážitok je ideálnym pre tých, ktorí chcú návštevu železničky skombinovať s výletom po nenáročnom horskom chodníku.

„Cestou do Vydrova vláčik na zastávkach nestojí, pretože do veľkého stúpania by sa už nerozbehol. Vyvezie vás až na konečnú a cestou späť sa môžete rozhodnúť, v ktorej časti doliny chcete vystúpiť. Do Čierneho Balogu sa môžete vrátiť z ľubovoľnej zastávky ktorýmkoľvek ďalším vlakom. Premávajú tu vlaky s motorovými rušňami a súpravou otvorených výletných vozňov. Kočík, vozík, pes alebo bicykel nie sú problémom,“ informuje spomínaná webová stránka.

Jedna trasa je mimo pravidelnej prevádzky

„Zima bola pre nás náročná. Medializovaný boj za záchranu Čiernohronskej železnice nás stojí mnoho síl a ešte viac financií. Možno aj preto majú tohtoročné sviatky jari pre nás o čosi väčší symbolický význam. Nové začiatky, nové radosti, nové odhodlanie,“ uvádza na oficiálnej webovej stránke raritnej železnice je riaditeľ Aleš Bílek s tým, že ľudia nezabúdajú na silný príbeh, nerozlučne spätý s touto železnicou.

„ A tento rok si navyše pripomíname krásne a dôležité výročie. Pred 40. rokmi vznikli prvé dobrovoľnícke tábory Strom života. Vďaka odvahe – najskôr hŕstke ľudí, neskôr mnohých a mnohých – sa podarilo zachrániť malú železnicu s obrovským významom,“ dodal Bílek.

Prevádzka Čiernohronskej železnice (ČHZ) bude tento rok pravidelná na troch trasách. Ich začiatok a koniec je v Čiernom Balogu.

„Štvrtá trasa Šánske – Chvatimech je z dôvodu značného opotrebenia trate a vykonávania jej opráv mimo pravidelnej prevádzky. Premávajú tu len pracovné a mimoriadne vlaky za osobitný tarif.