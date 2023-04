Muž z okresu Lučenec rozdával údery päsťou na námestí aj v mestskej doprave

Výtržníkovi hrozí pobyt za mrežami.

LUČENEC. Muž, ktorý koncom marca napadol turistu na Kamennom námestí v Bratislave, je vo väzbe.

Ako informuje bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti, poverený policajt obvinil 30-ročného Františka V. z okresu Lučenec z trestného činu výtržníctva.

Obvinený vo večerných hodinách napadol poškodeného päsťou do zadnej časti hlavy, po čom nastúpil do električky MHD v smere do Dúbravky. V električke napadol ďalšieho muža päsťou do tváre.

Policajti ho na základe opisu minulý týždeň zadržali v Petržalke a eskortovali na oddelenie.

Neskôr zistili, že obvinený sa podobného konania dopustil už v mesiaci júl, keď bol riešený mestskou políciou. V súčasnosti stíhaný väzobne.

V prípade preukázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky.