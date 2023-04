Mladé nádeje z Katsuda sa medzi rovesníkmi rozhodne nestratili

Hoci túto turnajovú sériu berú hlavne ako súčasť prípravy športovcov úspechy prichádzajú tiež.

RIMAVSKÁ SOBOTA. V nedeľu 2. apríla sa v Rimavskej Sobote uskutočnilo 3.kolo Turnaja mladých nádejí v džude žiakov a ziačok. Usporiadateľskej úlohy sa zhostil miestny judo klub Mladosť Rimavská Sobota. Na turnaji bojovalo asi 120 športovcov zo siedmich klubov. Katsudo reprezentovalo 20 mladých športovcov, ktorí sa nevrátili domov naprázdno. Klubovú zbierku obohatili o päť zlatých medailí, 8 strieborných a 7 bronzových.

„Veľmi pekné zápasy predviedli všetci pretekári. Musíme spomenúť napínavý duel Štefana Prístavku do 34-kg jeho prvý turnaj a súperov pekne potrápil a hlavne vo finálovom duely,kde prehral len tesne a to na 1.pomocný bod v zlatom skóre. Rovnako Lenny Jánošík ktorý v boji na zemi premýšľal a technicky skúšal práve prechody v boji na zemi ktoré sme sa učili celý týždeň," uviedol tréner katsuda Róbert Rác s tým, že tento turnaj beriú ako prípravný tréningový proces kde sa športovci učia vysporiadať hoci aj s prehrou a naopak pokorne vziať výhru, rešpektovať súperov a rozhodcov ako aj pokyny rozhodcov.

„Predovšetkým sa ale snažíme dostať do nich tú bojovnosť a dravosť s nasadením techník ktoré sa učíme doma v telocvični. Ak žiak dosiahne pár víťazstiev na tomto turnaji, prestriedame to aj s účasťou na medzinárodnom turnaji. Samozrejme pre žiaka je výhra odmena, ale pre trénerov klubu, ako som už spomínal, je to tréningová činnosť. U nás v judo klube Katsudo netlačíme a nenútime deti ísť súťažiť , ale sme zameraní na vývoj a rozvoj športovcov, a až kým sám, nie je rozhodnutý na turnaj ísť nemusí," pokračoval tréner.

Samozrejme že vždy na tréningu pred turnajom padne otázka pri výbere naň: Kto chce ísť na turnaj bojovať o medaile? Ten kto sa prihlási tak sa zapíše na súpisku. „To sa ale týka hlavne skupiny najmenších džudistov," podotkol Rác.

Klub by svoju činnosť nemohol vykonávať bez podpory Mesta Lučenec, Miloša Kelemena,nadácie M- Market Mariana a Barbory Šufliarskych.

„Ďakujeme tiež vedeniu základných škôl ktoré nás zastrešujú aby sme mohli napredovať a pripravovať sa na rôzne turnaje a to riaditeľovi ZŠ L. Novomeského Petrovi Paulovičovi, ďalej pani riaditeľke Lenke Dymovej zo ZŠ s MŠ DSA na Kubínyiho Námestí a vedeniu týchto škôl. Ďakujeme rodičom za podporu klubu a našich zverencov a tktiež zapomoc s dopravou na turnaj. Ďakujem i ostatným trénerom: Lucii Balaškovej, Kristiánovi Barimu ako i inštruktorom Tamare Lőrinčíkovej, Samuelovi Pinzíkovi a Milanovi Filčíkovi ml. V neposlednom rade ďakujeme všetkým osobám ktorí sa rozhodli podporiť Náš judo klub darovaním 2% z daní."

Umiestnenie džudistov Katsuda na 3.kole Turnaja mladých nádejí:

1.miesto: Matej Hric Alex Nociar Dávid Volčuk Ema Kuráková a Jakub Tóčik

2.miesto: Lukáš Hudec Lenka Urbanová Lea Nociarová Peter Kurák Lenny Jánošík Samuel Kurák Aladár Rácz a Štefan Prístavka

3.miesto: Peter Andil Tobias Červenák Samuel Spodniak Peter Milka Adam Michalík Dávid Malatinský a Alex Feterik.