Na majstrovstvách Slovenska sa nestratili, ďalší zbierali skúsenosti i medaily

Reprezentanti džudového klubu Junior mali rušný začiatok mesiaca.

Počas prvého aprílového víkendu vyslal džudo klub Junior Lučenec do bojov o medaily až dve výpravy džudistov.

Tá menšia putovala v sobotu prvého apríla do Banskej Bystrice na juniorské majstrovstvá Slovenskej republiky v džude. Pôvodne sem mala ísť pätica pretekárov, no pre zranenia pricestovali „len“ Daniel Berky, Samuel Pentka a Július Biháry.

„Musím ich pochváliť za pekné výkony i predvedenú bojovnosť. Vo váhe do 60 kg štartoval ešte len dorastenec Daniel Berky, ktorý mal vynikajúci vstup do turnaja, keď v prvých dvoch zápasoch zvíťazil pred časovým limitom a prebojoval sa do semifinále. To začal horšie. Tesne pred koncom zápasu vyrovnal bodové skóre. V predĺžení mu už asi chýbali potrebné sily a jeho súper vyhral na jeden pomocný bod. V boji o bronz už nepodal úplne sústredený výkon a skončil na piatom mieste,“ uviedol tréner Michal Bokor.

Vo váhovej kategórii do 73 kg zastupoval klub z Lučenca Samuel Pentka, ktorého tréner pochválil za výkony na tréningoch i v zápasoch.

„Vidieť, že ho džudo baví, čo sa odzrkadlilo aj na tomto súťažnom vystúpení. Prvých dvoch súperov porazil na ippon pred časovým limitom. Vo vyrovnanom semifinálovom súboji mu chýbalo povestné športové šťastie a prehral po drobnej chybe, ktorú súper využil. Boj o bronz nenechal na náhodu a postavil sa na stupne víťazov,“ pokračoval Bokor.

Posledným reprezentantom bol Július Biháry do 81 kg. Svoj prvý zápas vyhral. V druhom zápase zvolil lepšiu taktiku súper a vyprovokoval Biháriho k chybe, po ktorej prehral. Dostal sa vďaka súperovmu ďalšiemu postupu do opráv, kde ešte dosiahol dve víťazstvá, a tak sa dostal do boja o bronz.

„Duel bol vyrovnaný a predĺženie v zlatom skóre trvalo toľko čo samotný zápas. Dá sa povedať, že vyčerpanosť a nekoncentrovanosť spôsobili jeho prehru. Aj jemu bronz tesne unikol, ale myslím si, že aj 5. miesto z majstrovstiev je úspechom. S turnajom som spokojný, pretože všetci traja naši zástupcovia sa bili o medailu a gratulujem im k dosiahnutým výsledkom. Za podporu ďakujem sponzorom klubu, firmám Ekoltech a Europak, hotelu Slovan a mestu Lučenec,“dodal Bokor.

Mladé nádeje zbierali aj cenné kovy

Väčšia partia z Junioru smerovala v nedeľu 2. apríla do Rimavskej Soboty na Turnaj mladých nádejí, na ktorom sa zišlo 120 džudistov a džudistiek zo siedmich džudistických oddielov z rôznych kútov Banskobystrického kraja. Tento turnaj je určený hlavne pre najmladších džudistov, ktorí na ňom získavajú svoje prvé zápasové skúsenosti a aj úspechy. Nie inak to bolo aj v tomto prípade.

„Sme radi, že sa naše mladé športové nádeje súťažnej výzvy nezľakli a statočne zabojovali o medaily. Dúfam, že aj naďalej budú trénovať s radosťou a chuťou, aby nás a svojich rodičov v budúcnosti naďalej tešili parádnymi výkonmi,“ povedal tréner Michal Bokor, ktorý poďakoval zároveň svojim kolegom. Konkrétne trénerom prípravky Marekovi Portelekymu, Lucii Farkaš Krakovskej a Ľubovi Kelemenovi a aj už sponzorom a vedeniu mesta Lučenec, ktoré pomáhajú klubu v jeho úspešnej existencii.

Medailové umiestnenia klubu Junior Lučenec v Rimavskej Sobote:

1. miesto: Miriam Antony, Matej Čeman, Karol Kováč, Adam Remenár, Sebastian Szmuda, Michal Jackuliak

2. miesto: Natália Barcajová, Peter Ďuriš, Sebastian Harňák, Mia Majorová, Richard Švec, Adam Bavala, Arina Fiľková, Samuel Kuric, Martin Štec

3. miesto: Michal Bystriansky, Sofia Predmeská, Timotej Sabacký, Kristína Remenárová, Sergej Bihary