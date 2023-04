Mesto podľa primátora zvládlo zimu z hľadiska energií dobre. V opozícii panuje iný názor

Časť verejného osvetlenia v Rimavskej Sobote vypli.

RIMAVSKÁ SOBOTA. Končiace sa zimné obdobie, počas ktorého sa samosprávy museli vysporiadať so zvýšenými cenami energií, zvládla Rimavská Sobota dobre.

Pre MY Novohrad to povedal primátor Jozef Šimko.

Na niektorých zasadnutiach mestského zastupiteľstva tiež spomenul, že nateraz nehrozí predčasné zatváranie zimného štadióna či plavárne, čo sú zariadenia s vysokou energetickou náročnosťou.

„Dokázali sme to, vydržali sme a nezavreli sme ani jednu prevádzku, ani mestské kultúrne stredisko či galériu, skrátka, nič. Zatiaľ sme to teda prežili, uvidíme, čo bude v budúcnosti, počas ďalšej zimy,“ skonštatoval Šimko pre MY Novohrad.

Odpojili stovky svetelných bodov

Mesto podľa jeho slov začalo na elektrine šetriť ešte v minulom roku.

Ako totiž spomenul na jednom z nedávnych zasadnutí MsZ, Rimavská Sobota má v súčasnosti v rámci verejného osvetlenia dokopy zhruba 2200 svetelných bodov, ale nesvietia už všetky.

„Vlani vo februári som vydal pokyn riaditeľovi Technických služieb mesta (TSM), aby odpojil polovicu svetelných bodov, ale v každom prípade ich nechal svietiť nad prechodmi pre chodcov a na križovatkách. Napokon sme odpojili asi 900 svetelných bodov,“ oznámil primátor.

Výmena všetkých svietidiel verejného osvetlenia za úsporné LEDky by podľa neho stála minimálne 330 000 eur.

Doplnil však, že to nebude ani potrebné, pretože už od roku 2014 TSM postupne menia staré svietidlá práve za LED.

Vďaka týmto krokom mesto podľa jeho slov nemalo za minulý rok nijaké nedoplatky za spotrebovanú elektrinu na verejnom osvetlení.