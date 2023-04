Štát chce ušetriť, no svoj majetok vo Fiľakove nechal napospas vandalom

Železničné vozne, odstavené pri hlavnej stanici, sú v žalostnom stave.

FIĽAKOVO. Stali sa terčom vandalov a strašiakmi mesta. Vlakové vozne, odstavené na vonkajších koľajniciach takzvanej veľkej stanice vo Fiľakove, sú zdevastované a vykradnuté.

Podľa informácií, ktoré zverejnil Attila Agócs, primátor Fiľakova, už tamojší mestskí policajti riešia podnety ľudí, pričom sa pokúsili zistiť, ako zabrániť úplnému zničeniu majetku štátu.

„Zatiaľ narazili len na samé výhovorky,“ uviedol Agócs a dodal: „Chce štát predurčiť takémuto osudu celú infraštruktúru veľkej stanice, vrátane budov a koľajníc? Nebola by to príliš veľká cena za úsporu? Ešte stále nie je neskoro to prehodnotiť.“

Primátor nadviazal na fakt, že v stredu 12. apríla uplynutie rok odvtedy, ako mesto spustilo petíciu na záchranu fiľakovskej hlavnej stanice, ktorú tamojší nazývajú hlavnou.

„Spočiatku to vyzeralo tak, že nám z nej odklonia „iba“ rýchliky. Neskôr vysvitlo, že tam nebude zachádzať už ani drvivá väčšina osobných vlakov a chcú, aby sa v hlavnej úlohe ocitla zastávka, ktorú nazývame malou stanicou. Jej rekonštrukcia dodnes prebieha,“ ozrejmil Agócs s tým, že ministerstvo sa k veci viackrát vyjadrilo.

„Podľa neho išlo z dopravného a ekonomického hľadiska o dobré rozhodnutie. Samospráva sa s ním však nedokázala celkom stotožniť a vždy sme poukazovali, že je potrebné zvažovať aj urbanistické a sociálne aspekty či otázky verejnosti. Dnes už poznáme prvé rukolapné výsledky daného rozhodnutia,“ zverejnil Agócs na sociálnej sieti a pridal zábery zdevastovaných vlakových vozňov.

O obnovenie premávky a zastavovania vlakov na hlavnej stanici vo Fiľakove mesto žiadalo už vlani a aj tento rok spolu s predstaviteľmi banskobystrickej župy.

„Železničná stanica vo Fiľakove funguje od roku 1873. Je väčšia a vybavená a mesto do nej dlhodobo investovalo finančné prostriedky. Lenže ministerstvo dopravy ju novým grafikonom de facto zrušilo, pretože presmerovalo dopravu a vlaky budú zastavovať na zastávke, ktorá je menšia a nemá parkovisko ani toalety,“ vyjadril sa Ondrej Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) ešte vo februári s tým, že stanicu, ktorá ľuďom slúži už 150 rokov obchádzajú vlaky, aby ušetrili tri minúty jazdy.

Zdôraznil, že ak by ministerstvo dopravy investovalo napríklad do opravy trate medzi Fiľakovom a Pršou, pričom ide o zhruba 10-kilometrov dlhý úsek, ktorý je podľa neho v prioritách rezortu a ministerstvo naň má peniaze, tak by ušetrili sedem minút jazdného času a vlaky by mohli ďalej jazdiť aj cez hlavnú stanicu vo Fiľakove.

„Ibaže asi je jednoduchšie škrtnúť niečo v tabuľke, ako robiť prácu, ktorú majú reálne robiť,“ dodal župan na februárovej tlačovej konferencii vo Fiľakove.