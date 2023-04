Banské múzeum Hnúšťa je zatvorené, dôvodom je spor bývalého a súčasného primátora

Po šiestich mesiacoch od otvorenia sú brány nového banského múzea v Hnúšti už druhý mesiac zatvorené.

HNÚŠŤA. Po šiestich mesiacoch od otvorenia sú brány nového banského múzea v Hnúšti už druhý mesiac zatvorené.

Dôvodom je spor bývalého a súčasného primátora mesta, ktorý spočíva vo výmene zámkov a v nájomnej zmluve na mestskú budovu, kde múzeum sídli.

V tlačovej správe bývalý primátor a zakladateľ múzea Roman Lebeda informuje, že dobrovoľníci odmietajú múzeum otvoriť, kým primátor mesta neprestane robiť obštrukcie, spochybňovať nájomnú zmluvu a nevysvetlí okolnosti, keď sa bez vedomia nájomcu 23. decembra 2022 vlámal do budovy a nechal vymeniť

zámky za iné.



Ako pre agentúru SITA uviedol súčasný primátor Martin Pliešovský, nutnosť výmeny troch zámkov na budove múzea vyvstala z pragmatickej veci.

"Niekoľkokrát nám bol hlásený pobyt neznámej osoby v priestoroch daného objektu, najmä po zotmení vo večerných hodinách. V miestnostiach sa svietilo.

Ako nový primátor som netušil, kto všetko disponuje kľúčmi a až po nájdení otvorených dverí skladového priestoru som nariadil vymeniť zámky. Ihneď som skutočnosť telefonicky oznámil štatutárke o. z. Horná Rimava Marianne Balaškovej, ktorá si nové kľúče vyzdvihla pred ďalším sobotňajším vstupom do baníckeho múzea," popisuje okolnosti primátor s tým, že takto sa snažil zabrániť nepovolanému vstupu do majetku mesta a ochrániť predmety patriace aj o. z. Horná Rimava.

Podľa Lebedu mestská polícia o žiadnom pokuse o vlámanie do múzea nevedela a na dverách múzea nie sú žiadne známky po pokuse o vlámanie.

"Myslíme si, že hľadal v múzeu niečo, na základe čoho by nás z múzea mohol vyštvať a keď to nenašiel, vymyslel si príhodu o tom, že sa nám tam chcel niekto vlámať," dodáva niekdajší primátor s tým, že na mestskom zastupiteľstve 28. februára primátor už hovoril o neplatnosti nájomnej zmluvy.



"Nájomná zmluva existuje a je platná," hovorí Pliešovský, ale dodáva, že nekorešponduje účel nájmu, ktorý hovorí "Nájomca sa zaväzuje, že bude prenajímané priestory užívať na: zveľadenie budovy, ktorá bude v budúcnosti slúžiť na účely výchovno - vzdelávacie so zameraním na baníctvo v regióne".

Toto podľa terajšieho primátora nie je zhodné so skutočnosťou, preto požiadal štatutárku o zmenu zmluvy, aby činnosť bola spriehľadnená.



"Robíme to ako dobrovoľníci, zadarmo. V muzeálnej zbierke máme predmety za vlastných viac ako 10-tisíc eur. Úspešným projektom sme zhodnotili budovu mesta o takmer 40-tisíc eur. Vstup do múzea je zadarmo, platí sa len za vstup do

podzemia, pretože za ten my musíme platiť ďalej. Robíme zadarmo rozvoj cestovného ruchu a primátor nám vymieňa zámky a klame, že nemáme platnú zmluvu," popisuje zakladateľ múzea a dodáva, že v takomto prostredí odmietajú ďalej múzeum prevádzkovať, kým sa im primátor neospravedlní za vlámanie

do prenajatých priestorov a klamstvá o neplatnej zmluve a neodovzdá im všetky kópie kľúčov od budovy, za ktorú riadne platia nájom.

"Zmluva jasne hovorí, že je uzavretá do roku 2031," doplnil Lebeda.



Súčasný primátor hovorí, že tvrdeniami na sociálnych sieťach sa bývalý štatutár mesta môže dopúšťať porušenia príslušného trestného zákona, alebo občianskeho zákonníka so zásahom do občianskej cti a ľudskej dôstojnosti.

"Je mi ľúto, že nedokázal ľudsky preklenúť prehru vo vlaňajších komunálnych voľbách," uzatvára Pliešovský, ktorý v minuloročných komunálnych voľbách porazil Lebedu a stal sa novým primátorom.