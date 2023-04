Rarita v horách láka výletníkov, o letenky do lietadla s vírivkou na krídle je značný záujem

Za atrakciou na pomedzí troch národných parkov je mladý steward.

Ľudí, prahnúcich po netradičných zážitkoch uprostred slovenských hôr, potešil už druhou atrakciou, nachádzajúcou sa na pomedzí troch národných parkov.

Z jednej strany Kráľova hoľa nad Šumiacom, z druhej majestátny Lomnický štít a Slovenský raj na dosah. Malebné miesto pri potoku, ktorý sa kľukatí dolinou v Spišskom Bystrom, vyhľadáva čoraz viac ľudí z rôznych kútov našej krajiny, dokonca aj spoza hraníc.

Lákajú ich sem škandinávskej domčeky, ponúkajúce blahodarný oddych v saune a ubytovanie v náručí kopcov aj rarita, akú by tu čakal len málokto.

Matej Budaj je stewardom Českých aerolínií.

Je ňou lietadlo so saunou v kabíne pre pasažierov, spálňou, s výhľadom na vysokotatranské štíty, útulnou obývačkou aj vírivkou na krídle, nachádzajúcom sa priamo na potokom, či príjemným posedením na druhom krídle.

Na Slovensku je jediným svojho druhu. „Aspoň som o ďalšom zatiaľ nepočul,“ povedal s úsmevom Matej Budaj zo Spišského Bystrého.

Nad odpoveďou, prečo práve lietadlo v lese, si netreba dlho lámať hlavu. Matej je stewardom Českých aerolínií. Jeho život je spätý s lietadlami a lietaním.

„Čo iné ako lietadlo môže človeka od letectva napadnúť,“ podotkol s úsmevom sympatický východniar.

O letenky je veľký záujem

Kreativitu a šikovnosť mu nemožno uprieť. Spomínané atrakcie sú toho dôkazom. Lietadlo ešte nebolo dokončené a už ľudia o netradičný zážitok javili veľký záujem.

„Spočiatku sa našli aj takí, ktorí si mysleli, že som do hôr doviezol časť skutočného lietadla. No nie je to tak. Postavili sme ho priamo na mieste. Drevená konštrukcia je dielom tunajšieho šikovného majstra, ktorý kedysi za hranicami staval drevodomy. Konštrukciu sme oplechovali, pridali vychytávky priamo z lietadiel,“ ozrejmil Matej a ukázal na blikajúce svetlá. Sú z boeingu.

V útrobách lietadla nechýbajú kartičky s inštrukciami v prípade nutnej evakuácie aj dôležitými pokynmi, ktorými sa treba počas letu riadiť.