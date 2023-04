Titul vybojovali na ľade, účasť vo vyššej lige budú riešiť mimo neho

Hokejisti HKM Rimavská Sobota dosiahli historický úspech.

Hráči HKM Rimavská Sobota dosiahli historický úspech, prebojovali sa do 1.SHL. (Zdroj: Radovan Vojenčák)

RIMAVSKÁ SOBOTA. Hokejistom HKM Rimavská Sobota sa podarilo po prvýkrát postúpiť do prvej ligy, kde budú môcť naraziť aj na mužstvá, ktoré majú skúsenosti s extraligou. Finálovú sériu s Detvou ukončili na ich ľade po troch víťazstvách a jednej prehre.

S predsedom klubu Michalom Slovákom, ktorý ešte donedávna bol aj hráčom klubu, sme rozobrali, ako sa podarilo dosiahnuť tento úspech, ale aj čo ich čaká v najbližšom čase, aby okrem titulu mohli svoj vybojovaný postup z druhej ligy dotiahnuť do šťastného konca. Ambíciou HKM je totiž to, že ak sa podarí postup spečatiť, v prvej lige chcú zostať dlhšie než len jeden ročník, čo prinesie aj viaceré potrebné zmeny. Aj o nich sme sa čo-to dozvedeli.

Ešte donedávna ste boli aj aktívnym hráčom, už teda nehrávate?

Aktívne som hral ešte v minulej sezóne. Túto sezónu som už do zápasov nenastupoval. Rozhodol som sa to celé už zobrať z iného pohľadu. Trénerovi Podkonickému som vypomáhal a proste som do zápasov nezasiahol. S hráčmi som si zvykol len zatrénovať.

Váš klub má aj zastúpenie vo viacerých mládežníckych kategóriách, to poukazuje na systematickú prácu s mládežou...

V posledných sezónach je v meste hokejová eufória, čo prilákalo viac detičiek na hokej. S mládežou pracujú kvalifikovaní tréneri a v tréningovom procese nám vypomáhajú aj hráči z „A“ tímu. Do súťaží vždy postavíme kategórie, ktoré môžeme prispôsobiť podmienkam, ktoré sú stanovené SZĽH. Nemáme úplne plnú štruktúru.

Darí sa vám uplatniť týchto mladých hráčov aj v seniorskom tíme?

V nasledujúcej sezóne máme cieľ otvoriť kategóriu dorastu. Máme aj juniorov, ktorí hrajú v iných kluboch na Slovensku. Naším cieľom je ich stiahnuť k nám, aby po kategórii juniorov mohli hrať u nás ako domáci hráči.

Mali ste aj v tejto sezóne v A tíme nejakých odchovancov?

Áno, mali sme siedmich odchovancov. Môj brat Ján Slovák, ďalej Peter Filipiak, Jakub Sihelský, Viktor Dreisig, Dalibor Ďuriš, Peter Klajban, Dávid Révész a Dominik Albert, brankár, ten nám počas sezóny odišiel do zahraničia. Nie všetci by mohli budúcu sezónu hrať 1. SHL, pretože sú medzi nimi aj hráči, ktorí majú zamestnanie, ale mladých hráčov si chceme ponechať a dať im priestor hrať.

Ako sa zrodil váš úspech v tohtoročnej sezóne?