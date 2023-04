Bazén s vlnobitím v Rimavskej Sobote je reálnejší, spustili verejné obstarávanie

Predpokladaná celková hodnota diela je bezmála 1,2 milióna eur.

RIMAVSKÁ SOBOTA. Príprava bazéna s vlnobitím v rekreačnej oblasti Kurinec-Zelená voda pri Rimavskej Sobote sa posunula do ďalšej fázy.

Mesto na túto stavbu vyhlásilo verejné obstarávanie s možnosťou predkladania ponúk do 24. apríla.

Predpokladaná celková hodnota diela je bezmála 1,2 milióna eur.

Primátor Jozef Šimko, ktorý je iniciátorom výstavby bazéna, pre MY Novohrad potvrdil, že zatiaľ ide všetko podľa plánu a výstavbu nového bazéna zosúladia s prevádzkou kúpaliska.

„Počítam, že v máji by sme už mohli myť výsledok verejného obstarávania. Ak nebudú žiadne problémy, tak v júni by sme mohli odovzdať stavbu s tým, že ju oplotíme a kúpalisko bude fungovať normálne,“ povedal Šimko.

Čo sa týka prevádzky kúpaliska, primátor v tomto roku neočakáva komplikácie z hľadiska nárastu cien energií, keďže ide o letné zariadenie a dva hlavné bazény sú zásobované geotermálnou vodou.

„Určite to zvládneme. Neraz som prízvukoval, že v tejto rekreačnej oblasti máme obrovské zisky. Práve preto som sa odvážil poslancom predložiť návrh na vzatie úveru vo výške necelého 1,5 milióna eur na výstavbu tohto nového bazéna,“ podotkol Šimko.

Ako ďalej konkretizoval, mesto malo vlani z rekreačnej oblasti približne 360 000 eur čistého zisku.

„Ak budeme mať budúci rok aspoň rovnakú sumu a na splácanie úveru vynaložíme okolo 180 000 až 190 000 eur, tak to hravo zvládneme. Kurinec staviame zo zisku, na rozpočet mesta nesiahame ani jediným centom,“ zdôraznil Šimko.

Zároveň zopakoval, že prisľúbil ukončenie výstavby tohto bazéna do 15. júna 2024 a tento termín sa mesto pokúsi dodržať.

„Je to však veľký otáznik, či to dokážeme urobiť, pretože netušíme, ako dopadne výberové konanie na dodávateľa a či nebude nejaké odvolanie. Skrátka, môžu to ovplyvniť rôzne vonkajšie okolnosti, na ktoré ako mesto nemáme dosah,“ konštatoval primátor.

Časť poslancov bola proti

Skupina poslancov v mestskom zastupiteľstve, predovšetkým z klubu Spolu sme Sobota, však primátorovi opakovane vyčítala realizáciu takejto finančne náročnej investície v súčasnej neistej dobre, poznačenej vysokou infláciou.

Navrhovali preto, aby si mesto radšej zobralo 1,44-miliónový úver na realizáciu fotovoltaických elektrární na strechách mestských či školských budov čím by znížilo náklady na elektrickú energiu.