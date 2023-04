Na R2-ku vybehol medveď. Podarilo sa mu poškodiť oplotenie, tvrdia diaľničiari

MÝTNA. Na rýchlostnej ceste R2, konkrétne pri Mýtnej v okrese Lučenec, vybehol v utorok 18. apríla pred kamión medveď. Došlo k zrážke, ktorú najväčšia šelma našich hôr neprežila.

Diaľničiari sa pre MY Novohrad vyjadrili, že zviera poškodilo oplotenie pri komunikácii, pravdepodobne prekonalo túto prekážku a ocitlo sa pred nákladiakom.

Pripomenuli plánovanú výstavbu ekoduktu pri Tomášovciach.

Zdôraznili, že bezpečnosť motoristov je pre Národnú diaľničnú spoločnosť (NDS) najdôležitejším parametrom na úsekoch, ktoré prevádzkujú.

„Preto sú diaľnice a rýchlostné cesty oplotené a vybavené viacerými objektmi na voľnú migráciu zveri. Popri ceste R2 v danej lokalite sa takisto nachádza oplotenie, ktoré sa však medveďovi podarilo poškodiť a pravdepodobne sa na cestu dostal prekonaním tejto prekážky. Vysvetľujeme si to aktuálne prebiehajúcim obdobím ruje,“ uviedla Eva Žgravčáková, hovorkyňa NDS a pokračovala:

„Čo sa týka rýchlostnej cesty R2 Mýtna – Lovinobaňa, Tomášovce, ktorá je už v prevádzke, tak úsek obsahuje viacero mostov a priepustov, ktoré zabezpečujú migráciu zveri.“

Mohlo by vás zaujať