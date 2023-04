Na rodnej zemi sa spojila pätica zanietených žien

Zaujímavá výstava prináša prepojenie minulosti so súčasnosťou.

LUČENEC. Do 18. mája je v Matičnom dome v Lučenci sprístupnená zaujímavá výstava pomenovaná Na rodnej zemi. Predstavuje život našich predkov. Jej autorkami sú Jana Čerepová a Erika Ferenczová. Podľa autoriek táto výstava je dôležitá pre súčasnosť, a to z dôvodu zachovania našich tradícií a našej minulosti.

„Práca s pôdou a dobytkom bola samozrejmosťou, ktorú generácie obyvateľov slovenského vidieka prijímali ako podstatu svojho života. Roľnícke zamestnanie otca sa stalo cieľom snažení i jeho syna. Agrárna kultúra bola základom spôsobu života a kultúry pospolitosti, pre ktorú bola minulosť - múdrosť otcov - nielen žriedlom poznania, ale i istoty a sebavedomia.

Vlastnú minulosť mali ustavične na pamäti, vychádzali z nej v každodennom počínaní. Dokonca i vo svojich predstavách o budúcnosti. Odovzdať krajinu, hospodárstvo ďalšej generácii v stave, ktorý zaručoval i jej prežitie, bola samozrejmosť, vyplývajúca z koexistencie minulého a súčasným budúcim. V daných historických a sociálno -hospodárskych podmienkach bola tradičná roľnícka kultúra jediným možným využitím človeka, pôdy, dobytka i poľnohospodárskeho náradia, a tvorila racionálne spojenie práce, spotreby a skúseností.“ napísal Peter Slavkovskýv úvode ktorým Slovenské národné muzeum (SNM) v Martine predstavuje výstavu s názvom Roľník a jeho svet. Miestny odbor Matice Slovenskej (MO MS) v Lučenci pripravil výstavu, ktorá sa touto významnou výstavou inšpirovala.

„Jednou z možností je práve štúdium odbornej literatúry, ktorú sme na našej výstave v malej miere predstavili. Pred rokom som navrhla Erike, či by so mnou urobila výstavu , ktorá by nebola len o ľudových krojoch, nakoľko takýchto výstav za posledné roky bolo dosť. Často sme sa rozprávali, aký život viedli naši predkovia, ktorí žili na dedinách. A to bol ten správny podnet. Rozhodli sme pre výstavu, ktorá by predstavila ich život. Inšpiráciou akým smerom ísť sme našli v SNM,“ spresnila na úvod Jana Čerepová.

Ako podotkla výstava v SNM v Martine je náročná pre bežného návštevníka múzea, keďže je odborne zameraná, no pre záujemcov o hlbšie poznanie činnosti vedeckého pracovníka je obrovskou studnicou vedomostí.

„Pre našu výstavu sme sa rozhodli predstaviť dve diela. Prvým dielom je publikácia Pavla Socháňa s názvom Starobylé zvyky slovenských roľníkov pri poľnej práci, z roku 1931 (keďže pôsobil aj v Matici slovenskej). Druhým dielom je publikácia od významného slovenského etnografa Petra Slavského s názvom Slovenský roľník, ktorú vydala SAV v roku 2013. Obe diela opisujú život roľníka, dnes takpovediac už pomyselne za oponou,“ dodala J. Čerepová.

Roľa nebola len kus zeme

Základným prvkom, vychádzajúcim z výstavy v Martine, sú vybrané texty z publikácií, ktoré dopĺňajú fotografie vyhotovené počas výskumných prác na pôde Slovenskej akadémie vied. Fotografie zachytávajú nielen roľníka pri prácach počas hospodárskeho roka, zároveň návštevník môže vidieť autentický odev z rôznych častí Slovenska, a náradia, ktoré sa používalo pri prácach.

„Výstava v Dome Matice slovenskej v Lučenci je doplnená o súčasnosť. Svet, ktorý bol ešte pred pár desaťročiami bežným, sa pomaly takmer vytratil. Na Slovensku však ostáva snaha o uchovanie a udržanie našich pôvodných tradícií. Svedčia o tom fotografie Renaty Štolcovej a obrazy Alexandry Líškovej, ktoré svojou krásou obohacujú výstavu.

Janka Budinská sa inšpiruje slovenskými výšivkami, ktoré autorsky prepracuje do ornamentov a dopĺňa ich slovenskými prísloviami, piesňami, porekadlami,“ doplnila Erika Ferenczová s tým, že výstava je koncipovaná popularizačnou formu, aby zaujala širokú verejnosť.

„Chceme upozorniť verejnosť nielen na odborné práce, bez ktorých by sme nepoznali našu minulosť, ale zároveň si želáme, aby výstava bola aj inšpiráciou pre záujemcov o uchovanie našich tradícií,“ zakončila Ferenczová.

Na výstave, ktorá je prístupná do 18. mája vždy v utorok, stredu a štvrtok, v nedeľu od 15.00 hod do 16.00 hod po telefonickom dohovore na tel. číslach 0902 337 197, 0903 590 595 môžu návštevníci ešte vidieť aj fotografie muzeologičky Jany Čerepovej, ktorá sa venuje niekoľko rokov nielen národopisnému výskumu obce Ábelová a okolie.

Taktiež v DMS prebieha putovná výstava, ktorá je venovaná odkazu štúrovskej generácie. Matica slovenská ju vytvorila v roku 2022, ktorý bol vyhlásený ako Rok odkazu štúrovcov, keďže viacero príslušníkov tejto najlegendárnejšej generácie národných dejateľov malo 200. výročie narodenia.