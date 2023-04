Bojové vozidlá budú v Tisovci testovať aj v bazéne

V prvej fáze má ísť o výrobu 76 kusov bojových obrnených kolesových vozidiel 8 x 8 do roku 2026.

TISOVEC. Obrnené bojové vozidlá 8 x 8 Patria budú v podniku CSM Industry Tisovec v Rimavskosobotskom okrese nielen vyrábať, ale aj kompletne testovať ich schopnosti jazdy a plavby.

Informoval o tom konateľ spoločnosti Tomáš Maroš pri aprílovej návšteve povereného ministra obrany Jaroslava Naďa v tomto strojárskom závode.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

„Po cestách v okolí mesta najazdí každé vozidlo 200 kilometrov. Vyskúšame ho aj v bazéne, či tesní a pláva, pretože to je podmienka rezortu obrany. Budú odskúšané aj všetky ostatné veci, aby bolo plne schopné jazdy a ďalšieho použitia,“ načrtol Maroš.

Na Slovensku bude podľa jeho slov vyrábané kompletne celé obrnené vozidlo Patria.

„Výroba podvozkovej časti sa začne v podniku Konštrukta-Defence. Následne pôjde do našej fabriky CSM Industry, kde sa bude vyrábať a montovať celá korba vozidla. Potom sa vráti do Konštrukty-Defence, kde pribudne strelecká veža a ďalšie vojenské vybavenie, napríklad rádiá. Ďalší slovenskí partneri doplnia do vozidla slovenské technológie a bude tak vojensky úplne schopné pre klienta, ktorým je Ministerstvo obrany SR,“ priblížil konateľ proces výroby.

Mohlo by vás zaujímať:

Mohlo by vás zaujímať: Slováci majú pomôcť riešiť Talianom problémové medvede Čítajte

Dodal tiež, že sa budú snažiť, aby sa vďaka vzniku nových pracovných miest ľudia do regiónu vracali.

„Keď si pozrieme mapu Slovenska, kde sa toto vozidlo bude vyrábať, ide o Moldavu nad Bodvou či Tisovec, čo sú najmenej rozvinuté regióny Slovenska,“ poznamenal.

Viac ako chcel minister

Ako pokračoval poverený minister obrany, jednou z podmienok pri plánovanej modernizácii vojenskej techniky Ozbrojených síl SR bolo výrazné zapojenie slovenského obranného priemyslu, štátneho aj súkromného.

„Som rád, že pri všetkých projektoch sa to podarilo, či už šlo o radarovú, alebo pásovú techniku, respektíve v prípade spoločnosti CSM Tisovec kolesovú techniku. Táto spoločnosť sa bude výrazným spôsobom zúčastňovať procesu transferu technológie na výrobu bojového obrneného vozidla 8 x 8,“ vyzdvihol Naď.

Slovenské spoločnosti budú podľa neho napokon vyrábať viac ako 60 percent vozidiel Patria.

V článku sa ešte dočítate: čo je súčasťou 40 percent Patrií, ktorá bude mimo Slovenska,

ako sa zvýši zamestnanosť v závode a ktoré stredné školy budú na projekte participovať,

kedy budú hotové prvé vozidlá,

aká je história strojárstva v Tisovci.

„Je to oveľa viac, ako som požadoval, teda minimálne 40 percent,“ porovnal Naď.