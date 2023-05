Nestratili sa ani na mega turnaji a priniesli medaily

Zástupcovia Junioru bojovali medzi svetovou džudistickou špičkou.

LUČENEC. Džudistky a džudisti klubu Junior sa zúčastnili 22. a 23. mája medzinárodného turnaja v Budapešti. Aj oni, ako ich kolegovia z klubu Katsudo, doplatili na to, že turnaj s takmer dvojtisícovou účasťou prebiehal na ôsmich tatami počas oboch dní do nočných hodín.

V mladších žiackych kategóriach (U13) dostali možnosť štartovať i pretekári, ktorým nevyšiel predchádzajúci turnaj v Bardejove.

„Richard Sasvári v kategórii do 45 kg, Matej Káka do 49 kg, Samuel Greguš do 38 a Erik Gajdoš do 41 kg absolvovali zhodne iba po jednom zápase a do ďalších bojov nezasiahli. Ide o veľký turnaj, kde zápasí svetová špička, a tak nie je čo chlapcom vyčítať, hoci podľa skóre by to tak mohlo vyzerať. V U13 štartovali aj dievčatá. Stabilná medailistka Sophia Szmudová (do 35 kg) po prvej prehre tiež do ďalších bojov nezasiahla,“ uviedol tréner Michal Bokor.