Mimel po dramatickom prvom polčase štvrtý krát majstrom

Zverenci Mariana Berkyho kraľujú slovenskému futsalu.

Futsalisti Mimelu Lučenec prepisujú históriu a štvrtýkrát v rade sú majstrami Slovenska. Potom čo sa im nepodarilo titul získať na domácej palubovke sa rozhodli v utorok (2. mája) na palubovke tímu Podpor Pohyb Košice zabojovať naplno aby sa nemusel hrať prípadný piaty zápas.

Spočiatku to vyzeralo, že sa im to nepodarí keďže už v siedmej minúte prehrávali dva nula, ale vďaka odvážnemu kroku trénera Berkyho a následnej hre bez brankára do konca polčasu dokázali vyrovnať. V druhom polčase v priebehu 25 minúty dvoma gólmi súperovi odskočili a už si víťazstvo nenechali újsť.

Veľkou mierou na víťazstve sa podielal strelec hetriku Ostrák. Aj samotný klub si v práve skončenom ročníku skompletizoval ligový hetrik, keď sa po víťazstve v Slovenskom pohári, základnej časti extraligy stal aj jej víťazom.