V meste sa kopí odpad, vyváža sa menej, mesto nekoná, hnevajú sa Lučenčania. Sťažnosť rieši prokuratúra

Ľudia poukázali na konkrétne nedostatky v činnosti mesta.

LUČENEC. Zníženie frekvencie vývozu komunálneho odpadu v Lučenci sa nie všetkým ľuďom, žijúcim v centre Novohradu, pozdáva.

Pri pohľade na preplnené zberné nádoby, pri nich kopiaci sa, neraz zapáchajúci odpad, ktorý je živnou pôdou pre hmyz a hlodavce, si takmer 300 z nich povedalo: Dosť!

Sťažnosť nespĺňa zákonné podmienky sťažnosti, tvrdí mesto

Na nelichotivú situáciu, ktorá podľa nich nastala po tom, ako mesto v rámci tohtoročného šetrenia znížilo frekvenciu vývozu komunálneho odpadu o polovicu, sa rozhodli upozorniť aj sťažnosťou. Tiež sa im nepozdáva, že ročný poplatok zostal na rovnakej úrovni.

Tú Martina Hricová, ktorá je iniciátorkou sťažnosti a zároveň zakladateľkou stránky na sociálnej sieti s názvom nespokojní obyvatelia mesta Lučenec, doručila samospráve ešte v marci. Reakcia na seba nenechala dlho čakať. Z mestského úradu jej odpovedali, že to, čo predložila, nespĺňa zákonné podmienky sťažnosti a vec budú riešiť ako podnet.

Okresný úrad sa obrátil na prokuratúru

Sťažnosť, v ktorej nespokojní Lučenčania poukázali na spomínané zníženie frekvencie vývozu komunálneho odpadu, tiež nezrovnalosti ohľadom typov zberných nádob, nedostatočnú informovanosť v súvislosti so zmenami harmonogramov vývozu komunálnych odpadov a následkov týchto opatrení, sa medzitým dostala aj na stôl pracovníkov Okresného úradu v Lučenci, odboru životného prostredia.

Tí po tom, čo zistili, že sťažnosť poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti Mesta Lučenec, adresovali uplynulý mesiac Krajskej prokuratúre v Banskej Bystrici podnet na preskúmanie zákonnosti konkrétneho Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) Mesta Lučenec o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi a tiež jeho zmeny.

Do hry vstúpil aj nesúlad s objemom vyvážaných nádob.

Vyváža sa menej, odpadu je viac

Skutočnosť, že aktuálne nastavená frekvencia vývozu komunálneho odpadu v meste Lučenec je nepostačujúca, potvrdil aj Štefan Paholík, obchodný riaditeľ spoločnosti MEPOS Lučenec, ktorá v Lučenci zabezpečuje komplexné služby, týkajúce sa odpadového hospodárstva.

„V porovnaní s vlaňajškom sa frekvencia vývozu odpadu v meste znížila o polovicu. Avšak odpadu je rovnaké množstvo, dokonca ešte viac, čo dokazujú štatistiky pri vývoze odpadu. Áno, kopí sa vedľa kontajnerov, vznikajú čierne skládky, ktorých likvidácia nie je zadarmo. Náklady na ich likvidáciu totiž znáša mesto,“ vyjadril sa Paholík.

Názory sa rozchádzajú

Podľa Paholíka mesto na problém nereaguje pohotovo, dokonca v niektorých prípadoch podsúva verejnosti zavádzajúce informácie.

„Je zarážajúce, že mesto na svojej oficiálnej webovej stránke 10. marca zverejnilo, že naša spoločnosť doposiaľ tolerovala aj vývoz z iných nádob, než sú 110-litrové, ktoré si ľudia sami zaobstarali. Vraj sme mesto neupozornili, že ich už viacej nebudeme vyvážať. Nie je to pravda, pretože my sme spoločnosti SPOOL, ktorej jediným a stopercentným akcionárom je Mesto Lučenec, a tiež Mestu Lučenec, už 3. 3. 2023 písomne oznámili, nech upozorní svojich občanov, aby v čase vývozu zmesového komunálneho odpadu vykladali len 110-litrové nádoby v zmysle Zmluvy,“ tvrdí obchodný riaditeľ MEPOS-u a ďalej ozrejmuje situáciu.

„Naša spoločnosť sa na základe pozvánky zo 7. 3. 2023 zúčastnila 8. 3. 2023 pracovného rokovania ohľadom problematiky vývozu 110-litrových nádob, kde bolo prítomné aj vedenie mesta, osobne sa ho zúčastnila aj hovorkyňa mesta. Aj napriek tomu zverejnili 10. 3. 2023 na oficiálnej webovej stránke mesta Lučenec, že ich zberová spoločnosť neinformovala, že nebude vyvážať iné nádoby, než 110-litrové. Tiež to takto bolo prezentované poslancom na mestskom zastupiteľstve. Mám za to, že Mesto Lučenec, prostredníctvom hovorkyne, nepravdivo informuje občanov a úmyselne poškodzuje dobré meno našej spoločnosti MEPOS, s.r.o. “ ozrejmi Paholík.

Mesto má však iný názor.

„Nie je pravda, že zberová spoločnosť MEPOS informovala mesto Lučenec dňa 3. marca 2023 (piatok). Zberová spoločnosť zaslala list spoločnosti SPOOL, mesto Lučenec bolo o situácii informované dňa 6. marca (pondelok). Mesto Lučenec iniciovalo spoločné stretnutie už 6. marca 2023, z rozhodnutia zberovej spoločnosti k nemu došlo až 8. marca 2023. Mesto Lučenec malo záujem ihneď situáciu riešiť, napríklad aj objednaním mimoriadneho zvozu väčších nádob na osobnom pracovnom stretnutí, čo zberová spoločnosť odsúhlasila až 10. marca. Išlo o 170 nádob z celkového počtu približne 2 500 nádob. Mimoriadny zvoz na základe objednávky bol vykonávaný od 10. marca v obedňajších hodinách. Máme za to, že zberová spoločnosť disponovala informáciami a tolerovala stav od roku 2008. Mala dostatok času na to, aby mesto Lučenec v dostatočnom časovom predstihu informovala o tom, že tento stav už tolerovať nebude, čo neurobila tak, aby malo mesto Lučenec reálnu možnosť situáciu včas vyriešiť. Mesto Lučenec vzniknutú situáciu riešilo operatívne,“ informovala Michaela Baboľová, hovorkyňa mesta Lučenec. Na margo vývozu odpadu z 240-litrových nádob sa mesto vyjadrilo nasledovne:

„To, že spoločnosť MEPOS bude tolerovať aj 240-litrové nádoby, a tým porušovať platné VZN, bolo rozhodnutím spoločnosti, nie mesta Lučenec. Rovnako bolo rozhodnutím spoločnosti, že tieto nádoby už tolerovať nebude.“

„Zvozová spoločnosť poskytuje služby mestu Lučenec na základe zmluvy a jej platných dodatkov, nie na základe VZN Mesta Lučenec,“ reagoval Paholík.

Mesto identifikovalo šesť problémových stanovíšť

Na otázku, ohľadom povaľujúcich sa smetí pri preplnených kontajneroch v niektorých lokalitách mestách samospráva odpovedala, že situáciu monitoruje.

Investuje do budovania uzamykateľných stanovíšť a polopodzemných kontajnerov, ktoré v porovnaní s obyčajnými majú približne päťkrát väčší objem. Sú vybavené senzormi, ktoré signalizujú mieru naplnenia a na základe toho sa vykoná vývoz odpadu.

„Podľa finančných možností bude mesto naďalej investovať do uzamykateľných stanovíšť a polopodzemných kontajnerov. Tiež dlhodobo apelujeme na občanov, aby triedili svoj odpad a dodržiavali platné VZN o nakladaní s komunálnym odpadom. Problém znečisťovania a poškodzovania kontajnerových stanovíšť neprispôsobivými občanmi riešime prostredníctvom mestskej polície,“ ozrejmila hovorkyňa mesta s tým, že napriek uvedeným opatreniam mesto identifikovalo z celkového počtu 160 stanovíšť 6, ktoré možno nazvať kritickými.

„Tu boli prijaté individuálne opatrenia, napríklad zvýšená kontrola mestskými policajtmi, zmena frekvencie vývozu odpadu či osadenie kamery,“ konkretizovala Baboľová.

Na služby mesto dopláca

Baboľová do pozornosti dala aj fakt, že za celý rok zaplatia obyvatelia mesta za komunálny odpad 29,10 eur.

„Tento poplatok zahŕňa všetky služby v rámci odpadového hospodárstva, ktoré mesto vykonáva. Nie však v plnej výške. Na tieto služby zároveň mesto dopláca ďalších cca 800-tisíc eur zo svojho rozpočtu. Ak by tieto služby hradili len obyvatelia na poplatkoch, už tento rok by platili okolo 57 eur za osobu. A práve z tohto dôvodu, v rámci šetrenia financií a aj ochrany životného prostredia, je naším už niekoľkoročným cieľom zvýšiť mieru separácie odpadu, pretože za vývoz a zhodnocovanie vytriedených zložiek odpadu neplatí mesto Lučenec, ale OZV. Keď sa pozrieme do okolitých obcí či miest, zistíme, že uvažujú rovnako. Napríklad mesto Zvolen (poplatok 40 eur) má vývoz spred rodinných domov dvakrát do mesiaca, rovnako aj Fiľakovo (poplatok 39,49 eur). V obci Halič majú vývoz tiež dvakrát do mesiaca, v Tomášovciach podľa dohody, pričom platia 0,032 eur za liter. V obci Kalinovo je nastavený jednomesačný vývoz, v Boľkovciach tiež,“ vyčíslila hovorkyňa.

„Viete, mesto núti ľudí separovať triedené zložky odpadu a na druhej strane im obmedzuje vývoz triedenej zložky bioodpadu, ktorý tvorí aj tráva. Hlavne na jar, keď sa viac kosí, to znamená problém. Keď mesto chcelo znižovať frekvenciu vývozu, malo navýšiť objem nádoby, ako spravili napríklad vo Veľkom Krtíši – raz do týždňa jedna 120-litrová nádoba a raz za dva týždne jedna 240-litrová nádoba,“ spomenul Paholík.

Nič zásadné sa neudialo

Na otázku, v akom štádiu riešenia je spomínaná sťažnosť Lučenčanov, mesto odpovedalo, že vec bola vybavená ako podnet písomne a aj na osobnom stretnutí.

„Nič zásadné sa neudialo. Problém ostal problémom, nespokojných občanov v meste pribúda a mesto Lučenec len monitoruje ,“ zakončil obchodný riaditeľ spoločnosti MEPOS.