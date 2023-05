FOTO: Kultové vozidlá opäť zavítali do nášho regiónu

"Vídame tu deti, ktoré boli v začiatkoch nášho stretávania sa ešte malé a dnes už majú svoje vozidlá s vlastnými posádkami," teší sa hlavný organizátor akcie.

LUČENEC / HALIČ / DIVÍN / TEPLÝ VRCH. Vášeň, ktorá prerástla v hobby, či hobby, ktoré prerástlo do vášne? Ťažko povedať, u každého je to inak... Spoločným menovateľom nadšencov konkrétneho typu vozidla je však určite láska. Láska k autu značky Škoda. Presnejšie povedané, ku Škode 1000 MB.

Budúci rok (2024) to bude presne šesť desaťročí od momentu, kedy uzrela svetlo sveta prvá séria áut, ktoré mnohí z nás ľudovo prezývali ako "stará škodovka".

"Počkajte s tým fotením, stiahnem ešte okná, aby ste z toho mali taký zážitok, ako má byť," inštruoval nás pred pózovaním jeden z vlastníkov Škody 1000 MB (zdroj: Alexandra Zaťková)

"Embéčka" s označením "tisíc" sa vyrábala v mladoboleslavskom národnom podniku Automobilové Závody (AZNP) päť rokov, teda do roku 1969. Aj po viac než polstoročí a aj napriek obrovskému progresu v oblasti motorizmu si Škoda 1000 MB dokáže nájsť svojich fanúšikov i dnes. A málo ich rozhodne nie je.

Nádheru, eleganciu a praktickosť tradičných "tisícok" musí oceniť aj majiteľ toho najmodernejšieho auta súčasnosti... (zdroj: Alexandra Zaťková)

Štart aj záver trojdňovej akcie bol na Teplom Vrchu

Presvedčiť sa o tom mohol každý, kto sa počas prvého májového víkendu potuloval vybranými okresmi a obcami Banskobystrického kraja. V sobotu (6. 5.) si v poradí 12. ročník tradičného stretnutia majiteľov a nadšencov "embéčiek tisícok" mohli naplno vychutnať občania Haliče, Divína a Lučenca.

Práve v centre Novohradu celé tohoročné podujatie, ktoré odštartovalo deň predtým na Teplom Vrchu, kde svoju tohoročnú "edíciu" v nedeľu 7 mája aj ukončilo, vyvrcholilo. Nielen Lučenčania si tak rozhodne prišli na svoje.

Zhliadli sme aj niekoľko netradičnejších variácií Škody 1000 MB (zdroj: Alexandra Zaťková)

Za myšlienkou stojí rodák z Lučenca

"Dalo by sa povedať, že táto akcia má už rodinný charakter. S dvojročnou koronovou prestávkou sa takto stretávame už dobrých dvanásť rokov. Je to veľmi milé podujatie, kde máme možnosť stretnúť deti, ktoré boli v začiatkoch nášho stretávania sa ešte malé a dnes už majú svoje vozidlá s vlastnými posádkami. Teší ma, že sa takto neustále, z roka na rok, zväčšujeme," prezradil Tomáš Kliment, iniciátor myšlienky pravidelného zrazu majiteľov kultových vozidiel značky Škoda 1000 MB. Rodák z Lučenca, ktorý už niekoľko rokov býva v Banskej Bystrici, dorazil do centra Novohradu spolu so svojou rodinou, ako inak, než na legendárnej "embéčke".

Farbami to len tak hýrilo... (zdroj: Alexandra Zaťková)

V kolóne, na čele ktorej išlo v úlohe sprievodného vozidla policajné auto, sa nachádzalo dovedna 43 "tisícok". Krásnych, ligotavých, šablónovito rovnakých, no predsa bola každá iná – so svojským jedinečným osudom, v dobrých a starostlivých rukách svojich majiteľov.

S policajtmi sa skamošili, ochrancovia zákona im razia cestu

"Banskobystrický kraj si vyberáme kvôli tomu, aby sme boli približne v strede Slovenska. Dá sa povedať, že tento rok sme hornú hranicu posunuli doslova na okrajový limit, ďalších potencionálnych účastníkov, najmä zo zahraničia, však možno odradila aj väčšia vzdialenosť...

ŠZP-ky boli z rôznych kútov Slovenska, mnohé dokonca zo zahraničia (zdroj: Alexandra Zaťková)

Stredné Slovensko si každoročne volíme aj z toho dôvodu, že máme vynikajúcu skúsenosť s tunajším krajským riaditeľstvom policajného zboru. Policajti sú tu veľmi ústretoví, snažia sa nám zabezpečiť doprovod, čo je z hľadiska bezpečnosti a plynulosti premávky veľmi dôležité. Aj touto cestou sa im chcem úprimne poďakovať," pokračoval Kliment.

Zaplnila sa nielen Ulica Dr. Herza, ale tiež parkovisko za radnicou (zdroj: Alexandra Zaťková)

Hlavnému organizátorovi netradičného podujatia intenzívne pomáha aj jeho pani manželka. Tá už vopred obvoláva starostov obcí či primátorov miest, ktorí následne echo o blížiacej sa akcii posunú svoji občanom.

"Nie sme organizovaní pod žiadnou hlavičkou ani cez žiadne OZ-ko. Je to čisto len o priateľstvách, ktoré vznikali počas dlhých rokov vďaka láske k veteránom, k Škodovkám a najmä k týmto tisíckam MB. Nejakým spôsobom sa to za tie roky samé vykreovalo na stabilnú partiu nadšencov embéčiek 1000," zakončil Tomáš Kliment bezprostredne po odchode z lučeneckej Radnice. Práve obhliadka zrekonštruovaných priestorov radnice dala definitívnu bodku za 12. zjazdom fanúšikov Škody 1000 MB.

Niektorí majitelia si dali záležať aj na texte ŠPZ-ky (zadívajte sa pozorne...) (zdroj: Alexandra Zaťková)

V dave stoviek zvedavcov, ešte pred príchodom do centra Novohradu, sme zazreli ďalšieho fanúšika legendárnych Škodoviek, ktorý žije v našom regióne. Rodina Petra Osu taktiež vlastí jeden historický retro kúsok, ktorý vzišiel z výrobných liniek mladoboleslavskej automobilky.

Legendárne nádhery v plnej kráse, vystavené na obdiv okoloidúcich Lučenčanov (zdroj: Alexandra Zaťková)

"Klobúk dolu pred organizátormi tejto akcie. Je to kus histórie, tie autá si počas rokov a desaťročí roky prežili svoje a sú tu ešte aj dnes. Síce nevlastním 1000-ku, ale ich mladšiu sestru 110L z roku 1970, je radosť povoziť sa na nej vo voľnom čase. Ja, moja manželka a naši dvaja chlapci máme radi veteránov, a tak sme sa na nich prišli pozrieť do Haliče a aj do Lučenca. Popozerali sme autá, podebatovali sme s nadšencami a majiteľmi legendárnych tisícok v priateľskej atmosfére. Keď odchádzali z Lučenca, tak sme ich na kus cesty odprevadili. O rok sa snáď vidíme opäť," obzrel sa za sobotným (6. 5.) popoludním Peter Osa z Panických Draviec.