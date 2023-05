FTC sa odlepilo z dna tabuľky, Baníci s cennou remízou (+FOTO)

Fanúšikovia si užili ďalší futbalový víkend.

LUČENEC. Prinášame vám víkendový sumár z dvoch najvyšších futbalových súťaží, ktoré se hrajú v našich regiónoch. Pripájame aj vyjadrenie nového trénera FTC, ktorý už v premiére zaznamenal s tímom víťazstvo. Zo susedského derby Kalinova s Lučencom zas krátku fotoreportáž. Nechýbajú ani aktuálne tabuľky.

III. Liga skupina Východ

LUČENEC. V rámci 25. kola sa fanúšikovia dočkali aj derby zápasu v podobe duelu Kalinova s Lučencom, ktorí boli pred zápasom aj susedmi v tabuľke s tým, že o skóre na tom boli lepšie Lučenčania. Už v sobotu však Fiľakovčania pod vedením novej trénerskej dvojice Ivana Ádama a asistenta Richarda Farkaša, ktorí podľa vyhlásenia klubu na sociálnej sieti vystriedali od 3. mája trénera Miroslava Kéryho, ktorý pre zmenu v decembri prevzal kormidlo od trénera Ľubomíra Šimkoviča.

Táto zmena by mala nakopnúť mančaft do posledných šiestich kôl, kedy ešte môžu zabojovať o záchranu v tretej lige. Prvý krok už urobili práve v Košiciach. Pomohla im k tomu aj výhra Rimavskej Soboty nad ich hlavným súperom o udržanie sa v tretej lige z Popradu. Soboťania ešte takmer do samotného záveru prehrávali. Dvoma rýchlymi gólmi ich však spasil Macejko.

Slávia TU Košice – FTC Fiľakovo 0:1 (0:0)

Góly: 55. Yusiniu Tangiri. R Matej, 100 divákov

DOMÁCI: Hudák – Vancák, Magda, Vilčko, Pásztor (60. Urban), Trebuňák, Gallo, Sow, Gladiš, Mihók (60. Portugalyan), Smieško (71. Popovič)

HOSTIA: Páriš – Balázs, A. Kurunci, K. Kurunci, Krstich (84. Csík), Köböl, Lovyniuk (90. Šulek), Elizeuš (81. Hornyák), Urbančok, Yusiniu Tangiri, Ciprus

Ivan Ádám, tréner FTC po zápase: Odohrali sme ťažký zápas s dobrým súperom. Čo sa týka nás, tak defenzíva fungovala na veľmi dobrej úrovni.