Most na R2 po takmer pol roka trvajúcich prácach sprejazdia, koľko stáli diaľničiari nekonkretizovali

Príčiny aj cenový dopad sú predmetom analýz.

Šéfredaktor - MY Novohrad

Problémový most na R2 je už 5 mesiacov mimo prevádzky. (Zdroj: Branislav Caban)

MÝTNA. Problémový most na R2, nachádzajúci sa v katastri obce Mýtna, ktorý podľa informácií diaľničiarov vykazoval známy sadania, sprejazdnia začiatkom júna.

V utorok 16. mája o tom MY Novohrad informovala Eva Žgravčáková, hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS).

Čo situáciu zapríčinilo aj to, koľko vo finančnom vyjadrení vyjde oprava mosta, je podľa jej slov aktuálne predmetom analýz.

Konkretizovala, že na základe geodetických meraní samotného mosta, priestoru pred a za ním pripravili zoznam opatrení pre komplexnú úpravu v úseku, v ktorom došlo k sadaniu mostného telesa.

„Išlo o rektifikáciu ložísk na dvoch oporách, úpravy na odvodnení mosta, dlažbe pod mostom aj výškového vedenia zvodidiel na krídlach.

„Takisto boli potrebné úpravy na mostných záveroch, úprava stredného deliaceho pruhu, protihlukovej steny, vozovky v potrebnej dĺžke, betónového monolitického žľabu a výšková úprava inklinometra v strednom deliacom pruhu pri dvoch oporách,“ spresnila Žgravčáková.

Spomínaný most je súčasťou takzvanej novohradskej vetvy rýchlostnej cesty R2 Mýtna – Lovinobaňa, Tomášovce. Ten motoristom slúži od 19. decembra minulého roka, mimo problémového mosta, z ktorého je zatiaľ stále doprava presmerovaná na kruhový objazd pod ním.

Úsek R2 Mýtna – Lovinobaňa, Tomášovce, ktorého zhotoviteľom je združenie stavebných spoločností Metrostav, a. s., Praha, Hochtief SK, s.r.o., Bratislava a Hochtief CZ, a. s., Praha, mal vodičom začať slúžiť už v auguste 2021, avšak jeho výstavba sa oneskorila a vyšla drahšie.

„Zazmluvnená cena diela bola na úrovni 128 miliónov eur. Skončilo to okolo 136-miliónov eur. Najväčší vplyv na to mal v posledných rokoch nárast cien materiálov. Treba pripomenúť aj posuvy pôd. V našej krajine sú významné na každej jednej stavbe. Aj na tejto ich bolo dosť veľa. To sú tie geologické prieskumy,“ uviedol Vladimír Jacko, generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti počas vlaňajšieho otvorenia 13,5 kilometra dlhého úseku.