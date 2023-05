V najmenšom gemerskom meste riešili muža, ktorý si líhal na hlavnú cestu

Zriadenie mestskej polície si pochvaľujú.

JELŠAVA. Takmer rok a pol funguje v Jelšave v Revúckom okrese mestská polícia (MsP), ktorú samospráva s účinnosťou od 1. januára 2022 zriadila prvýkrát v histórii mesta.

Ako pre MY Novohrad uviedol primátor Milan Kolesár, fungovanie tejto bezpečnostnej zložky sa v meste osvedčilo.

„Myslím si, že verejnosť, aj my v samospráve, či už predchádzajúce mestské zastupiteľstvo (MsZ) alebo noví poslanci, všetci vnímame prínos založenia MsP, Napriek tomu, že si to vyžaduje určité finančné prostriedky, ale bolo to potrebné,“ konštatoval primátor.

MsZ na prvý rok fungovania MsP vyčlenilo sumu 100 000 eur.

„Pán náčelník však hospodáril tak, že sme sa dostali len niekde ku 40 000 eurám, čiže nebola minutá ani polovica prostriedkov. Pritom sa zakúpilo všetko potrebné, čo vyžaduje zákon, ale aj určitý nadštandard,“ vyzdvihol primátor.

Mestskí policajti, samozrejme, začali udeľovať v niektorých prípadoch aj pokuty.

„Cieľom samosprávy nie je napĺňať pokutami rozpočet, to by z týchto menších, symbolických pokút ani nebolo možné. Je to skôr o výchovnej funkcii,“ podotkol Kolesár.

Jelšavskí mestskí policajti dohliadajú aj na bezpečnosť dopravy, podľa primátora ide v prípade jeho mesta hlavne o chodcov.

„Celkom milé bolo, keď v zime aj mňa upozornil príslušník MsP, keď som mal čiapku a nepoznal ma, že nemám prechádzať cez cestu mimo prechodu pre chodcov. Potom sa mi ospravedlňoval, ale, samozrejme, povedal som mu, že je to v poriadku,“ doplnil Kolesár s úsmevom.

Líhal si na frekventovanú cestu

Mestskí policajti zasahovali aj v súvislosti s asociálnym občanom, ktorý v meste podľa primátora rušil verejný poriadok a dokonca aj ohrozoval premávku.

„Bol známy tým, že si líhal na cestu. Spolu s členmi Miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS) ho preto naši policajti vždy odtiaľ dávali preč, aby nedošlo k tragédii,“ vysvetlil primátor.

Dotyčný človek si pritom zvykol líhať aj na cestu II/532, čo je v Revúckom okrese hlavná dopravná tepna v smere sever – juh.

Muž raz napokon v obchode ohrozoval ľudí nožom.

„V konečnom dôsledku až toto zavážilo a bol napokon umiestnený do väzby,“ podotkol Kolesár.

Počas viac ako roka existencie jelšavskej MsP už došlo aj k personálnej zmene.

Jeden policajt bol prepustený a na jeho miesto od začiatku apríla nastúpil nový príslušník.

V súčasnosti má mestská polícia troch členov, náčelníka Karola Hatalu a dvoch radových príslušníkov.

Podľa náčelníka by však bolo vhodné do konca roka rozšíriť rady ešte o jedného policajta.

„Dal som mu prísľub, že sa tým budeme zaoberať v druhom polroku tohto roku, podľa toho, ako to bude vyzerať s financiami. Predsa len, s dvomi policajtmi je dosť ťažké plánovať služby,“ konštatoval Kolesár na margo rozšírenia MsP.