Zástupcovia Bieleho žeriavu s ďalšími úspechmi

Čoskoro budú reprezentovať región i na majstrovstvách Slovenska.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

LUČENEC. Klub HAKUTSURU Karate Lučenec Biely Žeriav má za sebou ďalšie úspechy. Prvým je fakt, že na Grand Prix Žilina, poslednej nominačnej súťaži na majstrovstvá Slovenska, získali štyri miestenky. Podarilo sa im to za účasti 60 klubov, ktorých členovia zaznamenali takmer 800 štartov v rôznych kategóriách.

Mesto Lučenec a celý Novohrad budú reprezentovať: Barbora Bariaková v kata a kumite U12, Michal Gašperík v kata, kumite U10, Dominika Tomeková kumite, agility U8 a Kamila Oravcová v kata U10.

„Veľmi úspešne si počínal celý prítomný tím, keď sa zo súťaže vraciame s jednou zlatou, jednou striebornou a piatimi bronzovými medailami. Napriek zraneniam a chorobám sme bojovali v oklieštenej zostave, úspešne sme však konkurovali oveľa väčším výpravám na súťaži. Získali sme v hodnotení kata celkové 7. miesto spomedzi takmer 60 klubov, čím sme potvrdili našu silnú súťažnú pozíciu. Bolo to pre nas príjemnou informáciou, ktorú sme prijali s pokorou,“ uviedol hlavný tréner klubu Ján Gašperík.

Ako následne spresnil, Dominika Tomeková skončila prvá v kata a druhá v kumite U8. Barbora Bariaková tretia v kata a tretia v kumite U12, Kamilka Oravcová tretia v kata U10, Robert Golian tretí v kata U14 a Richard Tomek tretí v kata U14.

„Všetkým srdečne gratulujeme a nominovaným na M-SR držíme silno palce. Sme šťastní a vďační, že naša práca s mládežou dáva zmysel. Historické umiestnenia karatistov Novohradu nepotvrdzuje len fakt, že od úvodu roka sme pre HAKUTSURU Karate Lučenec Biely Žeriav získali 91 pódiových umiestnení a 26 celkových víťazstiev zo slovenských, ako aj medzinárodných súťaží, ale aj čerstvá bodová štatistika SsZK,“ pokračoval Gašperík.

Bielemu žeriavu patrí v rebríčku celková 11. priečka, čo ho zaraďuje medzi top kluby zväzu.

„Naše 6. miesto v KATA to len potvrdzuje. A potvrdzuje aj fakt, že najväčší nemusí byť vždy víťazom, kedže sme za sebou zanechali desiatky väčších klubov (hodnotili sa len kluby, ktoré získali aspoň jednu medailu a aktívne sa zúčastňujú súťaží). Ďakujem za to všetko našim zverencom, ktorí makajú a tréningov nemajú nikdy dosť. Rodičom, ktorí im nedovolia doma leňošiť. Taktiež celému nášmu podpornému tímu, koučom, všetkým mojim asistentom a trénerom, trénerke jogy... Bez nich by sme to takto nedali,“ pripomenul hlavný tréner.

Prezradený recept na úspech