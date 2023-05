VIDEÁ: Pohroma na juhu Banskobystrického kraja. Voda zaplavila cesty, dvory aj domy

Voda je plná bahna a konárov.

Šéfredaktor - MY Novohrad

KOKAVA NAD RIMAVICOU. Kokavu nad Rimavicou, horskú obec v okrese Poltár, zasiahla v utorok popoludní búrka, sprevádzaná prívalovým dažďom.

Časťou Kyselovo sa práve ženie voda.

"Bola búrka a smerom od hory sa zrazu privalila voda. Brala všetko, čo jej prišlo do cesty. Naplavila bahno aj konáre. Tunajší sa báli, že im aj autá odnesie. Pod vodou sú cesta, dvory aj záhrady," uviedol pre MY Novohrad Vladimír Sendrei, známy rómsky hudobník a aktivista a pokračoval:

"My, čo bývame na kopci, to máme trochu lepšie. Voda nám zatiaľ nezasiahla dvory a záhrady. Horšie je to však s ľuďmi, žijúcimi v dolnej časti ulice."

Postupne na sociálnych sieťach začali pribúdať videá, zachytávajúce valiacu sa vodu nielen v Kokave nad Rimavicou, kde následky pohromy pomáhajú odstraňovať aj hasiči, ale aj v Klenovca. Vrchdobroč zase zasypali krúpy.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Na Facebooku pribudlo aj ďalšie video, na ktorom je zachytená pohroma v Kokave nad Rimavicou a jej okolí.

Cesta zo Skorušinej do Klenovca.

Nad obcou Dobroč v okrese Lučenec búrku sprevádzali krúpy.

Na intenzívne búrky upozorňujú aj pracovníci Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) s tým, že na strednom Slovensku sa po zrážkach aj výrazne ochladilo, keďže sa tvoria krúpy.

Vysokú intenzitu zrážok už zaznamenali aj v Telgárte.

"Prechodne môže zosilnieť aj vietor," pripomínajú.

"Prehánky a búrky s intenzívnymi prejavmi budú postupne pribúdať aj na ostatnom území západného a stredného Slovenska, čiastočne aj na východe," píše sa v správe SHMÚ.