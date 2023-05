VIDEO: Časťou Kokavy nad Rimavicou sa ženie prívalová vlna

Voda je plná bahna a konárov.

Šéfredaktor - MY Novohrad

KOKAVA NAD RIMAVICOU. Kokavu nad Rimavicou, horskú obec v okrese Poltár, zasiahla v utorok 23. 5. popoludní búrka, sprevádzaná prívalovým dažďom.

Časťou Kyselovo sa práve ženie voda.

"Bola búrka a smerom od hory sa zrazu privalila voda. Brala všetko, čo jej prišlo do cesty. Naplavila bahno aj konáre. Tunajší sa báli, že im aj autá odnesie. Pod vodou sú cesta, dvory aj záhrady," uviedol pre MY Novohrad Vladimír Sendrei, známy rómsky hudobník a aktivista a pokračoval:

"My, čo bývame na kopci, to máme trochu lepšie. Voda nám zatiaľ nezasiahla dvory a záhrady. Horšie je to však s ľuďmi, žijúcimi v dolnej časti ulice."