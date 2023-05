Liešnica je odrezaná od sveta, voda strhla časť novej cesty, vlaky nepremávajú

Voda odniesla aj auto.

KOKAVA NAD RIMAVICOU/LIEŠNICA. Pohroma, aká sa prihnala v utorok 23. mája popoludní do Liešnice a Vlkova, častí Kokavy nad Rimavicou (okres Poltár), ani tamojší najstarší obyvatelia nepamätajú.

Voda sa valila z hôr aj z potoka, ktorý sa vybrežil. Strhla časť cesty, ktorú dokončili vlani v auguste.

Most nad ňou, po ktorom vedie železničná trať, je aktuálne pre mimoriadnu situáciu, súvisiacu s počasím, mimo prevádzky.

„Voda sa valila z tunajších kopcov. Keďže sa vo veľkom ťaží a ani potok nie je vyčistený. Pre nahromadené zábrany sa vybrežil. Susedia, ktorí tu žijú od nepamäti, si také niečo nepamätajú. Niektorým tu voda postŕhala aj prístavby pri domoch, ľudia zachraňovali aj techniku. Hasiči sem museli prejsť cez zlatňanský kopec. Škody sú aj v neďalekom Vlkove. Tam dokonca museli rodinu dostať z podkrovia,“ priblížil pre MY Novohrad David Turčáni, autor projektu vzdelávacieho centra Včelí kRaj, ktoré stojí práve v Liešnici. Voda im odplavila aj auto, odniesla aj prívesný vozík.

„Pre všetkých, ktorí tu žijeme, je to obrovská katastrofa. Sú tu seniori, ktorí potrebujú chodiť k lekárovi. Teraz sa k nim nedostane ani sanitka,“ dodal Turčáni.

V čase, keď besnela v Kokave nad Rimavicou a jej okolí búrka, bola jeho dcérka v škôlke. „Dostať ju domov bolo problematické, keďže medzitým voda strhla cestu,“ podotkol lektor, včelár a milovník prírody.

Včelárska sezóna je v plnom prúde, v júni majú vo Včeľom kRaji naplánované otváranie ekoncentra.

„Máme rozbehnuté kurzy, chodia sem školáci. Určite ich budeme teraz oslovovať a prosiť, aby aj napriek tomu, že do Liešnice je momentálne obtiažny prístup, k nám prišli. Ak by všetci termíny odriekli, bolo by to pre nás likvidačné. Samotné vzdelávacie centrum veľká voda neohrozila. Včelnica je tiež v poriadku. Tí, ktorí k nám plánovali prísť pešo, dostanú sa cez neveľkú obchádzku. Horšie je to momentálne s prístupom autom,“ zakončil Turčáni.