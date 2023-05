Medveď sa 17 dní túlal s hlavou vo valci, zviera na pokraji smrti ratovali na Gemeri

Ochranári chcú apelovať na výrobcov kŕmnych valcov.

STRATENÁ. Prežil len vďaka tomu, že aj napriek značnej prekážke sa naučil piť vodu. Medveď, ktorému hlava uviazla v kŕmnom valci, určenom na vnadenie diviakov, sa s ťažkým bremenom túlal po horách vyše dva týždne.

Vysilené zviera dohľadali členovia Zásahového tímu pre medveďa hnedého Sever na hornom Gemeri, konkrétne pri obci Stratená v okrese Rožňava.

„Zranený medveď sa trápil 17 dní. Prešiel z Čierneho Váhu v Národnom parku Nízke Tatry až do obce Stratená. Zviera so zakliesnenou hlavou prežilo taký dlhý čas len vďaka tomu, že aj napriek prekážke sa naučilo piť vodu,“ informovala Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR s tým, že zásahový tím zviera uspal a kŕmny valec mu z hlavy odstránil.

„Zviera po ošetrení pustili do voľnej prírody,“ dodali ochranári.

Zároveň pripomenuli, že ide o ďalší prípad, ktorý potvrdil, že predmetné zariadenie dokáže zvieratám vo voľnej prírody spôsobiť veľké problémy.

Zásobník je stavaný na približne 30 kilogramov kukurice.

„Poľovnícke zariadenie, takzvaný kŕmny valec alebo kŕmny bubon, ktorý je z plastu, sa primárne používa na vnadenie diviakov. Plní sa väčšinou kukuricou. Prax v zahraničí a momentálne aj na Slovensku ukázala, že zatvárací mechanizmus je nedostatočne zabezpečený pred medveďom hnedým. Ten kukuricu cíti a vie sa ku nej dostať,“ uvádza sa vo videu ŠOP SR, ktoré spracoval Michal Haring, vedúci Zásahového tímu Sever s tým, že aj spomínaný medveď sa do valca dostal hlavou, pričom vybrať z neho ju už nedokázal. Bez akéhokoľvek prístupu k potrave sa trápil 17 dní.

„Až do dňa, kedy sme ho so zásahovým tímom uspali. Redukovanými kliešťami sme museli otvor nastrihnúť a točivým pohybom dať valec medveďovi dole z hlavy. Budeme apelovať na výrobcov, aby s tým niečo spravili, pretože ak sa má ďalej používať v lese, mal by mať iný uzáver, prípadne by ho mali vylepšiť tak, aby so do neho medvede nedostali. V takomto stave ohrozuje ich život.“