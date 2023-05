Chata ďaleko od civilizácie láka dobrodruhov, sparťanské podmienky si pochvaľujú

Lákavá je aj cena. Komplet za 10 eur.

PLEŠIVEC. Aj na Slovensku sa dajú nájsť miesta vzdialené od civilizácie. Jedným z nich je i Barkaiho chata na Plešiveckej planine v okrese Rožňava.

V skutočnosti je od civilizácie, teda najbližšej dediny Kunova Teplica, vzdialená vzdušnou čiarou ani nie dva kilometre.

Pri jej návšteve však máte pocit, že je to oveľa viac. Je to okrem iného tým, že sa nachádza v Národnom parku Slovenský kras, obklopená lesmi, ktoré ju jednak dobre izolujú od vonkajšieho sveta a súčasne dodávajú miestu zvláštnu atmosféru.

Dlhšia cesta z Plešivca

Pocitu odľahlosti tohto miesta pridáva aj takmer sedemkilometrová prístupová cesta, ktorá sa od Plešivca vinie po okraji planiny a len pomaly stúpa hore.

Veľká časť z nej je vyasfaltovaná a stále v relatívne dobrom stave, len posledných pár sto metrov pred chatou sa jej povrch mení na kamenistý.

Napriek tomu sa dá zvládnuť na bicykli (po ceste vedie cyklistický chodník) i na bežnom aute.

Pochopiteľne, je možné ju zdolať aj pešo a ide po nej dokonca modro značený turistický chodník, ktorý pokračuje ďalej krížom cez celú planinu.

Cestu vraj vyasfaltovali ruskí vojaci, ktorí boli na Gemeri usídlení po roku 1968 až do Nežnej revolúcie.

Miestni hovoria, že si vraj hore na planine chceli postaviť letisko, podľa niektorých dokonca strelnicu. Našťastie, ani jedno z toho sa napokon nezrealizovalo.

Samotná Barkaiho chata, oficiálne na turistických mapách nazývaná tiež horáreň Veľký vrch, je úplným opakom rôznych luxusných chát a penziónov s wellness službami a nadštandardným vybavením.

Pre jej odľahlosť k nej nie je privedená ani elektrina a s vodou je tu tiež problém – ako napokon na celej planine.

Všetko to ale kompenzuje cena.

Tá je desať eur na deň, avšak nie na osobu, ale za celú chatu, bez ohľadu na počet ľudí. V dnešnej dobe priam nevídane nízky poplatok.

Obyvatelia Plešivca zaplatia dokonca len polovicu, teda päť eur.

Chatu prenajíma samospráva obce Plešivec, do katastra ktorej patrí takmer celá Plešivecká planina.

Poplatok desať eur je podľa uznesenia obecného zastupiteľstva na stránke obce schválený v tejto výške od roku 2015 a ako nám koncom vlaňajška potvrdila starostka Iveta Šušánová, stále je platný.

„Ak má niekto záujem chatu prenajať, stačí, keď sa nám vopred ozve,“ uviedla starostka pre MY Novohrad.

Zároveň potvrdila, že práve sparťanské podmienky na chate a jej odľahlú lokalitu niektorí ľudia považujú za výhodu a z tohto dôvodu ju aj vyhľadávajú.

Nájdu sa i takí, ktorí ani nejdú spať do chaty, ale stanujú na jej dvore.

Krása a samota gemerskej prírody

Ak sa niekto rozhodne v chate ubytovať, v okolí nájde viacero zaujímavostí.

Je to napríklad vertikálna, približne sto metrov hlboká priepasť Zvonivá jama. Nie je turisticky prístupná, asi by to ani nebolo možné, ale aj pohľad na širokú dieru v skale stojí za to.

Pochopiteľne, dráždila predstavivosť ľudí aj v minulosti. Opriadli ju povesťami a legendami, podľa ktorých bola brlohom šarkana.