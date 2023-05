Situáciu ešte viac sťažilo zvýšenie úrokov na hypotékach.

RIMAVSKÁ SOBOTA. V Rimavskej Sobote chýbajú nové byty, hoci ľudia by ich chceli. Pre MY Novohrad to uviedla Denisa Košinová z realitnej kancelárie Reality Gemer.

„Záujem o nové byty by bol, len ťažko povedať, ako by to vychádzalo finančne a cenovo. Je tu problém s nízkymi platmi. Málokto má hotovosť a ľudia sa nevedia dostať k hypotékam,“ podotkla Košinová.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Situáciu podľa nej ešte viac sťažilo zvýšenie úrokov na hypotékach, v dôsledku čoho je pre mnohých náročná aj kúpa staršieho bytu.

„Ešte pred rokom bolo obdobie vysokého dopytu po bytoch a slabá ponuka. Teraz už ponuka začína byť väčšia ako dopyt. Je to aj preto, že vtedy sa úroky pohybovali okolo jedného percenta,“ pripomenula maklérka.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež Chata ďaleko od civilizácie láka dobrodruhov, sparťanské podmienky si pochvaľujú Čítajte

Ako porovnala, ak niekomu vtedy vychádzala splátka povedzme 150 eur, tak dnes je to 400 až 500 eur.

„To už si každá mladá rodina rozmyslí, respektíve im to príjmy ani vôbec nedovolia,“ konštatovala.

V súčasnosti je v Rimavskej Sobote vo výstavbe nová bytovka na Hostinského ulici a končí sa prestavba staršieho objektu na Čerenčianskej ulici, kde takisto vzniknú nové bytové jednotky.

Podľa Košinovej však tieto byty nie sú stavané na odpredaj do osobného vlastníctva, ale so zámerom prenájmu, podobne ako už dávnejšie zrekonštruovaná bytovka White House na Dobšinského ulici.

V článku sa ešte dočítate prečo sa niektorí ľudia na Gemer vracajú,

ako sú na tom s bytmi okolité mestá,

ktoré projekty na výstavbu bytov sa v R. Sobote nerealizovali.

Ako informoval portál Vobraze.sk, 14 nových bytových jednotiek by malo pribudnúť aj v polyfunkčnej budove v centre mesta na Ulici. Bélu Bartóka. Pôjde však o luxusné byty, pre bežných ľudí cenovo prakticky nedostupné.