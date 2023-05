Ničivá povodeň ich vyhnala z domu, vo Vlkove a Liešnici aj po týždni rátajú škody

Zelený dvor sa zmenil na spúsť, zdroj vody zanieslo bahno.

VLKOVO. Vo Vlkove je rušno. Už týždeň sa tamojší nezastavili. Následky ničivej povodne, ktorá Kokavu nad Rimavicou a jej časti postihla v utorok 23. mája popoludní, nie sú ešte zďaleka odpratané.

Spustošené pozemky, nábytky na dvore, hukot traktorov aj bagrov, pasujúcich sa so skazou, ktorú za sebou nechala búrka, sprevádzaná prívalovým dažďom. To je aktuálny obraz Vlkova a susednej Liešnice.

Z telefonátu, v ktorom vám oznámia, aby ste rýchlo prišli domov, pretože sa deje niečo hrozné, zamrazí. Tak to bolo aj v prípade Matušiakovcov z Vlkova. Práve sa vracali z Lučenca, keď voda valiaca sa z potoka aj lúk ničila ich majetok, zvieratá, o ktoré sa starali, zvádzali boj o život. Niektoré besnenie živlu neprežili.

„Keď sme prichádzali z mesta, už tu boli hasiči aj policajti. Vyzeralo, že sa ani domov nedostaneme. Bola to hrôza. Voda zmiešaná s bahnom brala všetko. Na dvore zostala spúšť. Trávnik zmizol. Fóliovník, plechová búda s náradím, všetko bolo preč. Ponáhľali sme sa zachraňovať zvieratá. Zajace prežili, sliepky nie všetky. Prišli sme aj o psíka, čo veľmi zle nesú aj naše deti. Predsa, mali sme ho deväť rokov,“ hovorí Anna.

Napriek tomu, že pohroma ich vyhnala z domu, keďže ich pripravila o zdroj vody, sa z počiatočnej hrôzy spamätala a dnes, rovnako ako jej susedia, sa na dvore nezastaví.

„Týždeň ubehol, ani neviem ako. Chodíme do práce, po práci nás čaká drina doma. Máme veľmi dobrých šéfovcov, pretože nám poskytli bývanie v Kokave nad Rimavicou. Stále totiž nemáme vodu. Čerpáme ju z vrtu na dvore, no ten prívalová voda zaniesla bahnom. V nedeľu ho tu boli čistiť, avšak stále sme bez vody. Takže momentálne sem chodíme iba pracovať,“ ozrejmila Anna.

Vie, že lamentovanie jej nepomôže. V takýchto chvíľach si treba jedine vyhrnúť rukávy a pustiť sa do práce.

Občas uprie zrak k oblohe. Opäť hrmí, začína pršať. „Aj pred týždňom to odtiaľ prišlo,“ ukáže na kopec pomocník, ktorý vystúpil z traktora. Prišiel pre kontajner, ktorý mali Matušiakovci vo dvore. Tesne po povodni ich z dvora vyviezli aj pätnásť. Boli plné bahna. Dnes sú naložené odpadom a všetkým, čo voda do dvora naplavila či búrka rozmetala.

Z príjemného prostredia zostala spúšť

Ešte pred týždňom mali na dvore svoj malý raj. Mladá rodina si všetko zveľaďovala svojpomocne. Vo Vlkove žije 9 rokov.

„Bol tu trávnik, jazierko s rybami a korytnačkami, trampolína aj bazén pre deti. Dvor, to bola ich veľká herňa. Bolo to už tak, ako sme to chceli mať. Stačil okamih a všetko je minulosť,“ rozhliadla sa mladá žena po spustošenom pozemku.

Rovnako žalostný pohľad je aj do horných či dolných susedov.