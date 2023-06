Dedina dokonale ťaží zo svojej polohy, pozemky v nej idú na dračku

Stavať chcú aj podnikatelia.

OŽĎANY. Napriek tomu, že leží v jednom z najmenej rozvinutých okresov na Slovensku, je o ňu značný záujem. Atraktívnou ju robí nielen výhodná poloha, ale aj plány, ktoré veľmi rýchlo získavajú reálne kontúry.

Aj dnes vládne v obci Ožďany stavebný ruch. Na mieste, kde kedysi pestovali kapustu a ktoré tamojší nazývajú Kapustnice, vyrastajú moderné domy. Pozemky, na ktorých ich stavajú, sa minuli doslova ako teplé rožky.

Táto výstavba v Ožďanoch rozhodne nebude jedinou. Aj ďalšie zámery, ktoré priblížil starosta Ján Matej, rozhodne stoja za povšimnutie.

Záujem investovať v Ožďanoch, prípadne v miestnych častiach obce totiž prejavila aj spoločnosť, ktorá vlastní tamojší kaštieľ, či majiteľ dnes už nefungujúceho motorestu Cieľ.

Lokalita Kapustnice sa priebehu dvoch rokov zmenila na nepoznanie. Vyrástli tu moderné domy. Počiatočný vlažný záujem o pozemky v tejto časti Oždian vystriedal enormný záujem.

Ján Matej, starosta Oždian. (zdroj: Marcela Ballová)

„Ožďany boli vždy považované za strediskovú obec. Najmä v 70. – 80. rokoch tu ľudia hojne stavali. Domy určené na predaj sa veľmi rýchlo predali. V 90. rokoch však stavebný ruch utíchol, keďže už nebolo kde stavať. Vtedajší poslanci a starosta Ján Ďurčák dali hlavy dokopy a ešte v roku 2000 vybrali lokalitu Kapustnice za miesto plánovanej investičnej výstavby (IBV),“ spomína aktuálny starosta jednej zo siedmich najväčších obcí Rimavskosobotského okresu.

Výsledkom bola územnoplánovacia štúdia a v rokoch 2002 – 2005 získal finálnu podobu aj projekt IBV Kapustnice. „Problémom však bolo, že tie pozemky, cez ktoré viedli inžinierske siete, neboli vysporiadané. Spravoval ich Slovenský pozemkový fond, takže ich odpredaj, prípadne zámena v tom čase nehrozila. Do úvahy pripadala jedine nájomná zmluva,“ vysvetlil Matej, ktorý iniciatívu svojho predchodcu nenechal len tak driemať na papieri.

Po pozemkoch sa len tak zaprášilo

Na Kapustnici boli vyhradené tri ulice. „Prvá bola pokusná. Pozemky tu obec začala predávať v roku 2008. Záujem o ne spočiatku nebol príliš veľký, preto si v tom čase mohli kupci odkúpiť aj dva pozemky. Výmera jedného je 750 m2. Vtedy vyšiel na zhruba 1 000 eur,“ priblížil starosta. Neskôr cena jedného pozemku vzrástla viac ako 10-násobne.

V lokalite Kapustnice pribúdajú nové domy. (zdroj: Marcela Ballová)

Postupom času obec na Kapustnici vybudovala inžinierske siete, pribudla provizórna cesta. Keď spustila verejnú súťaž na predaj pozemkov, rozchytali sa ako teplé rožky. „Vypredali sme ich za tri mesiace. V lokalite bolo dovedna 25 pozemkov. Dnes tam už stojí 17 domov,“ dodal Matej.

Všetko poruke

V Ožďanoch stavajú nielen domáci. O bývanie tu prejavili záujem aj ľudia z iných obcí a miest. Nečudo. Obec leží v blízkosti troch okresných miest. Aj do Fiľakova je čoby kameňom dohodil. „Dochádzať do práce z Oždian nie je žiadnym problémom. Do Rimavskej Soboty je to len 11 kilometrov. Do Fiľakova 15, do Lučenca a Poltára 19,“ spresnil starosta.