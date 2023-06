Útulok Šťastné labky sa z Fiľakova napokon asi naozaj presťahuje do Rimavskej Soboty, už majú vyhliadnutý pozemok

Združenie má záujem o mestský pozemok, kde chce útulok vybudovať.

RIMAVSKÁ SOBOTA/FIĽAKOVO. Presťahovanie útulku pre zvieratá Šťastné labky z Fiľakova do Rimavskej Soboty, o ktorom sa hovorí už niekoľko rokov, sa zrejme napokon predsa len stane realitou.

Ako pre MY Novohrad potvrdila predsedníčka občianskeho združenia Šťastné labky Beata Jagošová, veria, že tentoraz sa už všetko poradí dotiahnuť do zdarného konca.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

„Riešime to zhruba od februára. Prvý pozemok nebol vhodný, pretože tam bol plynovod, ďalší sme si našli my sami. Je to mestský pozemok, ktorý by sme chceli odkúpiť. Začiatkom mája sme to predložili mestu a 20. júna by to mali schvaľovať poslanci na zasadnutí mestského zastupiteľstva,“ priblížila Jagošová.

Ako doplnila, pozemok sa nachádza neďaleko Dúžavy, za odbočkou do tejto mestskej časti.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež Chata ďaleko od civilizácie láka dobrodruhov, sparťanské podmienky si pochvaľujú Čítajte

Je teda umiestnený v extraviláne a situovanie útulku by tu nemalo nikomu prekážať, ako to bolo pri niektorých iných vytypovaných lokalitách v minulosti.