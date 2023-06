Vďaka darovaniu starých nákladných vozidiel Ukrajine by Slovensko mohlo mať nové a modernejšie

O možnosti prenechania pôvodných UDS a ich nahradením modernejšími bude v konečnom dôsledku rozhodovať vláda SR.

BRATISLAVA/TISOVEC. Trojstranne výhodná transakcia pre Slovensko, Ukrajinu aj jeden z našich najchudobnejších regiónov.

Tak charakterizoval pre MY Novohrad konateľ podniku CSM Industry Tisovec Tomáš Maroš možnosť odovzdania starých armádnych vozidiel UDS nášmu východnému susedovi a ich nahradenie novými z produkcie spomínanej strojárskej firmy v Rimavskosobotskom okrese.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ide konkrétne o 27 vozidiel Tatra, na ktoré CSM Industry a predtým jej predchodca, podnik Cestné a stavebné mechanizmy, montoval nadstavbu s rýpadlom.

Jej názov je Univerzálny dokončovací stroj, z čoho vznikla skratka UDS a ľudové označenie týchto vozidiel ako „údéesky“.

„Ukrajinci oficiálne požiadali naše Ozbrojené sily (OS) SR o dodanie 25 kusov jestvujúcich UDS, ktoré majú vo svojej výzbroji. Ak by ich slovenská strana Ukrajine dala, tak by si za peniaze zo svojho rozpočtu, alebo od financií od spojencov mohla od nás objednať nové stroje na doplnenie,“ vysvetlil konateľ CSM Industry.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať V Novolandii pribudnú nové bazény aj 90-metrový tobogan Čítajte

Ukrajina by tak podľa neho ihneď dostala stroje, ktoré nutne potrebuje a Slovensko by mohlo nahradiť UDS-ky vyrobené ešte v 80. rokoch 20. storočia novými a modernými.

Nová výroba minimálne na rok

Podľa Maroša by tieto nové UDS-ky v CSM Industry zabezpečili výrobu zhruba na jeden až jeden a pol roka.

„Bola by to teda podpora domáceho priemyslu a hlavne regiónu Gemer, kde sídlime a kde je najvyššia nezamestnanosť. Zároveň by sme na tento projekt boli schopní prijať minimálne desať nových ľudí, keďže sme niektorých museli prepustiť pre stratu ruského trhu, ktorý bol pre nás primárny,“ skonštatoval konateľ.

Zároveň zdôraznil, UDS nie sú bojové vozidlá, ale ženijné autá, ktoré však majú pre Ukrajinu taktiež veľký význam.

„Vedia byť nápomocné pri ženijných operáciách či kopaní zákopov,“ načrtol Maroš.

V článku sa ešte dočítate akú výbavu majú nové modernejšie UDS-ky,

aké bojové vozidlá budú v Tisovci vyrábať,

čo na možnosť darovania UDS Ukrajine hovorí rezort obrany,

aká je história podniku CSM.

Slovensko by podľa neho dostalo nové UDS-ky, ktoré sú univerzálnejšie a vyspelejšie ako ich staršie verzie.