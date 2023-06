Dve členky Katsuda majsterkami Slovenska

Darilo sa aj ďalším zástupcom džudo klubu z Lučenca.

LUČENEC. Nasledujúci víkend po úspešnom domácom turnaji mladých nádejí vycestovala 9-členná výprava Katsuda do európskeho mesta športu Poprad, kde sa uskutočnili majstrovstvá Slovenska žiakov a žiačok. Za účasti 273 športovcov zo 43 judo klubov Slovenska sa ten lučenecký vôbec nestratil a dobre reprezentoval základné školy, ktoré ho zastrešujú – ZŠ Ladislava Novomeského a súkromnú základnú školu s materskou školou DSA Lučenec, ako aj samotné mesto Lučenec.

„Dvaja džudisti mali na majstrovstvách premiéru na vrcholnom podujatí. Na turnaj do Popradu sme s medailistami vycestovali už v piatok ráno, aby načerpali energiu oddýchli si a nemuseli cestovať v skorých ranných hodinách. Náš judo klub mal v semifinále všetkých 5 džudistov a vo finále až štyroch džudistov, tituly získali dvaja z nich. Ako družstvo sme skončili opäť v prvej pätici. 5. miesto pre náš klub je vynikajúci úspech, po tretíkrát za sebou obhájila titul majster Slovenska do 52 kg kategória U14 Dominika Chudá, ktorá krásnymi tromi hodmi a finále pred časovým limitom vyhrala svoje duely. Doslova úradovala v kategórií do 36 kg,“ uviedol hrdý tréner Róbert Rác.

Napravila vlaňajšiu krivdu