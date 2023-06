Po náraze vodiča transportovali do nemocnice vrtuľníkom

Auto zastavilo betónové premostenie.

JESENSKÉ. Členovia záchranných zložiek zasahovali pri dopravnej nehode v Jesenskom, ktorá si vyžiadala vážne zranenia. Na mieste zasahovali aj leteckí záchranári.

Podľa informácií, ktoré poskytli policajti, k nehode došlo v stredu 7. 6. dopoludnia.

"Päťdesiatdeväťročný vodič, občan Maďarska, prešiel z doposiaľ presne nezistených príčin do protismeru, pričom následne narazil pred jedným z rodinným domov do betónového premostenia. Zostal zakliesnený vo vozidle a jeho zdravotný stav si vyžiadal okamžitý prevoz do nemocnice," priblížili ochrancovia zákona s tým, že do zdravotníckeho zariadenia ho transportovali vrtuľníkom.

"Všetky okolnosti nehody sú predmetom ďalšieho objasňovania," zakončili policajti.