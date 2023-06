Problémový most na R2 takmer polroku sprejazdnili, budú ho monitorovať

Úsekom Mýtna - Lovinobaňa, Tomášovce prejde za deň priemerne 9-tisíc áut.

Most, ktorý v minulosti vykazoval sadanie, je súčasťou úseku R2 Mýtna - Lovinobaňa, Tomášovce. (Zdroj: NDS)

MÝTNA. Most v katastri obce Mýtna, ktorý je súčasťou úseku R2 Mýtna – Lovinobaňa, Tomášovce, po takmer šiestich mesiacoch sprejazdnili.

Vodičom doposiaľ prakticky vôbec neslúžil, pretože vykazoval známky sadania. Doprava bola presmerovaná na kruhový objazd pod ním.

"Zaťažovacie skúšky pilót vyhoveli projektovanému zaťaženiu, no pri krajných oporách dochádza k hodnotám sadania, ktoré sa dostavali k limitom uvažovaným v návrhu mosta," spresnila Eva Žgravčáková, hovorkyňa NDS pre MY Novohrad ešte 20. decembra.

Ešte na sklonku uplynulého roka stavebníci pristúpili k vylepšeniu podložia pod pilótami.

"Konkrétne technológiou tlakovej injektáže," konkretizovala hovorkyňa s tým, že že práce na sanácii podložia spomínanou technológiou boli realizované postupom vrt, injektáž a reinjektáž.

"Práce na tlakovej injektáži boli ukončené, pokračuje sledovanie sadania krajných opôr, pripravuje sa návrh opatrení pre komplexnú úpravu úseku, v ktorom došlo k sadaniu mostného a cestného telesa," uviedli diaľničiari tento rok vo februári.

Neskôr priblížili ďalšie úpravy, ktoré bolo nutné na moste vykonať.

Išlo o rektifikáciu ložísk na dvoch oporách, úpravy na odvodnení mosta, dlažbe pod mostom aj výskového vedenia zvodidiel na krídlach.

Tiež úpravy na mostných záveroch, strednom deliacom pruhu, protihlukovej strene, vozovke v potrebnej dĺžke, betónovom monolitickom žľabe. Potrebná bola aj výšková úprava inklinometra v strednom deliacom pruhu pri dvoch oporách.

Nárast cien sa dotkol aj výstavby R2

Úsek R2 Mýtna – Lovinobaňa, Tomášovce, ktorého zhotoviteľom je združenie stavebných spoločností Metrostav, a. s., Praha, Hochtief SK, s.r.o., Bratislava a Hochtief CZ, a. s., Praha, mal vodičom začať slúžiť už v auguste 2021, avšak jeho výstavba sa oneskorila a vyšla drahšie.

„Zazmluvnená cena diela bola na úrovni 128 miliónov eur. Skončilo to okolo 136-miliónov eur. Najväčší vplyv na to mal v posledných rokoch nárast cien materiálov. Treba pripomenúť aj posuvy pôd. V našej krajine sú významné na každej jednej stavbe. Aj na tejto ich bolo dosť veľa. To sú tie geologické prieskumy,“ uviedol Vladimír Jacko, generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti počas vlaňajšieho otvorenia 13,5 kilometra dlhého úseku.

„Kľúčovým dôvodom, prečo stavba meškala prakticky rok a pol bola zmena projektu preložiek inžinierskych sietí vysokého napätia a plynu, oneskorenie spôsobila aj covidová pandémia, kedy bol výpadok pracovníkov. Naposledy sa k tomu pridal konflikt na Ukrajine, ktorý spôsobil rast cien stavebných materiálov a tiež ich nedostatok. Čo sa týka kompenzácií rastu cien stavebných materiálov, tak na ministerstve dopravy a výstavby sme pripravili metodiku a očakávame, že aj zhotoviteľ úseku R2 sa bude o kompenzácie uchádzať,“ doplnil rovnako v decembri Andrej Doležal, vtedajší šéf rezortu dopravy a výstavby.

Väčšina kamionistov volí jazdu po rýchlostnej ceste

Úsek rýchlostnej cesty R2 Mýtna – Lovinobaňa, Tomášovce, ktorého súčasťou je aj spomínaný most, takmer úplne odbremenil okolité obce od kamiónov.

Diaľničiari hovoria až o 93-percentách nákladnej dopravy, ktorá namiesto paralelnej cesty 1/16 využíva práve spomínaný úsek.