Boj o predné priečky bude kvôli nižším príjmom a vyšším výdajom ťažší

Problémy však nateraz zažehnané, basketbalová extraliga v Lučenci zostáva.

LUČENEC Ako informoval oficiálny portál Niké SBL basketliga.sk, zatiaľ čo ostatné mužstvá po skončení aktuálneho ročníka už riešia zostavy svojich tímov, v lučeneckom BKM riešili hlavne to, či budú naďalej účastníkom najvyššej súťaže, v ktorej sú od sezóny 2018/2019, hoci skončili napriek turbulentnej sezóne na slušnom piatom mieste a prebojovali sa aj do semifinále Slovenského pohára.

„Myslím si, že konečné umiestnenie v obidvoch súťažiach bolo odrazom reálnych možností nášho družstva. Po postupe do najvyššej súťaže sme nesľubovali majstrovské tituly, ale chceli sme vrátiť do Lučenca najvyššiu basketbalovú súťaž, prilákať do hľadiska fanúšikov a stabilizovať klub, aby mohol byť stabilným účastníkom súťaže. Myslím, že tento cieľ sa nám podarilo splniť. Až tri súťažné sezóny boli poznačené obmedzeniami v súvislosti s koronavírusom (2019 – 2022), spojenými s výpadkom v príjmoch zo vstupného a sponzorských zmlúv. Udržať fungovanie klubu v takýchto podmienkach bolo extrémne náročné,“ opísal pre basketliga.sk aktuálnu situáciu prezident k lubu Michal Matala. Podľa jeho ďalších slov reálne existovala možnosť, že by sa opäť zavrela jedna extraligová kapitola pomerne bohatých dejín basketbalu v centre Novohradu.