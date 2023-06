Dejiny gymnázia v Tisovci mapuje druhá kniha, podieľalo sa na nej 150 spoluautorov

Kniha je voľným pokračovaním prvého dielu s názvom 25 EGT – Škola zázrakov, ktorý bol vydaný pred šiestimi rokmi.

TISOVEC. Spomienky viac ako 150 osobností na Evanjelické gymnázium Tisovec (EGT) v Rimavskosobotskom okrese prináša nová publikácia Čriepky spomienok na školu zázrakov, ktorej autormi sú Helena Pašiaková a Ladislav Čajko spolu s kolektívom približne 150 spoluautorov.

Kniha je voľným pokračovaním prvého dielu s názvom 25 EGT – Škola zázrakov, ktorý bol vydaný pred šiestimi rokmi.

Stalo sa tak pri príležitosti 25. výročia založenia tejto vzdelávacej inštitúcie, ktorá sa venuje bilingválnemu vzdelávaniu v slovenskom i anglickom jazyku a pôsobilo v nej mnoho zahraničných lektorov.

„Prvý cieľ pri vzniku knihy bol zachytiť atmosféru rôznych skupín. Druhým bola inšpirácia do budúcnosti,“ povedala Pašiaková, ktorá EGT spoluzakladala a ako riaditeľka viedla 25 rokov.

„Kniha postupne nadobúdala takú štruktúru, že sú v nej moje spomienky, Lackove spomienky, ktorý veľmi krásne zdokumentoval prácu školských firiem. Potom sa k pridali dobrovoľníci, americkí a iní zahraniční učitelia, domáci pedagógovia, zamestnanci školy, priatelia a rodinní príslušníci a nakoniec aj žiaci,“ vymenovala Pašiaková, podľa ktorej tak ide o kolektívne dielo mnohých ľudí.

„Spolu je to 151 autorov, z toho 50 zo Spojených štátov amerických a z Kanady a jedna autorka z Francúzska,“ konkretizovala autorka.

Druhá kniha podľa jej slov nie je tak striktne bilingválna ako prvá, kde bolo všetko v slovenčine aj angličtine.

„Je však bilingválna v tom, že Slováci písali po slovensky, Američania a Angličania po anglicky. Máme v nej aj jeden francúzsky príspevok. Neprekladalo sa to, pretože by to potom bola ešte hrubšia kniha a vážila by o polovicu viac,“ vysvetlila Pašiaková.

Spomenula tiež, že škola mala veľký vplyv na dianie v meste a veľmi ovplyvnila život v ňom.

„Prišlo sem množstvo Američanov a tie väzby stále pretrvávajú,“ doplnila.