Juniori Mimelu si z Final Four SP privážajú strieborné medaily

Pozápasové komentáre

Marián Berky (tréner Lučenca): "V prvom zápase sme hrali veľmi dobre, veľa nacvičených situácii nám vyšlo, len finalizáciu sme nemali dobrú. V zápase sme mohli viesť už v prvom polčase a nemuseli sme tŕpnuť až do konca. Súper hral takisto dobre, mal to postavené viac na individualitách. Dovolím si povedať, že sme boli lepší a hlavne futsalovejší. Nevedeli sme streliť gól, a to ani zo stopercentnej šance, aj keď sme išli na brankára dvaja sami. Chvalabohu, že sa nám podarilo vsietiť gól a nakoniec sme sa ujali vedenia 0:1. Súper išiel ihneď do power-play a my sme si počkali na ich chybu, ktorú sme využili a pridali druhý gól (0:2). Bohužiaľ, v závere sme podcenili situáciu a inkasovali gól, kedy Žilinčania znížili na 1:2. Tento stav sme už udržali a postúpili zaslúžene do finále."