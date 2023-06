Senzačná záchrana Fiľakova, na trénerskej pozícii opäť Vizteleki

Nielen o tom sme sa porozprávali s prezidentom FTC.

(zdroj: Alexander Mede)

LUČENEC V práve skončenom ročníku III. ligy východ, ktorá vznikla po transformácii z III. ligy stred, skončilo FTC Fiľakovo na 11. mieste a v tesnom závese za ním obaja reprezentanti z Novohradu, mužstvá Lučenca a Kalinova. Po jesennej časti však mali Fiľakovčania ako posledný tím tabuľky veľkú šancu vypadnúť hneď v prvom ročníku reorganizovanej súťaže. Vďaka mohutnému finišu sa nakoniec tak nestalo.

O sezóne, ktorá priniesla aj ligový unikát v podobe troch zmien na trénerskej lavičke a hlavne o najbližších krokoch v príprave na ďalšiu sezónu, nám porozprával prezident FTC Fiľakovo Attila Visnyai.

Ako by ste na úvod nášho rozhovoru zhodnotili vaše pôsobenie v III. lige východ – súťaži, ktorá zmenila práve v ročníku 2022/2023 formát?

Pre vedenie klubu to bolo po 30 rokoch veľmi vážne rozhodnutie prihlásiť toto mužstvo do tretej ligy nielen z toho hľadiska, že sa v nej cestuje pomerne ďaleko a je to finančne náročné. Samozrejme, aj preto, že avizovaná finančná pomoc zo SFZ nebola. Nevedeli sme, či na to budeme mať, no rozhodnutie bolo jednoznačné – skúsime to a uvidíme, ako to bude. Vedeli sme tiež, že z tohto regiónu sú tam štyri mužstvá, a bude veľmi ťažko so získavaním hráčov. A to sa následne ukázalo ako najväčší problém. Ligu sme začali pod vedením domácej trénerskej dvojice. Trénerom bol Ľubomír Šimkovič a jeho asistentom Richard Farkaš. Mali voľnú ruku na zostavenie kádra.

Poskladali ho, ako sa dalo, a nebolo to teda ideálne.

Prvé kolo sme začali v Oravskom Veselom, kde vtedy vycestovalo len 15 hráčov, čo už vtedy ukazovalo, že nie je všetko v poriadku. Boli síce vtedy ešte nejakí hráči vybavovaní na posilnenie kádra, ale ich nedostatok sa s nami vliekol celú jesennú časť a nedokázali sme zabezpečiť ich dostatok aj na striedačke.

V takejto lige je to veľmi dôležité, lebo je v nej veľa ťažkých zápasov, a hráči v nich sa zraňujú a nastanú pre tím problémy s ich zastúpením.

Jesennú časť poznačilo aj naše účinkovanie v Slovenskom pohári, v ktorom sme nepostúpili cez Brezno, čo bolo signálom pre nás, že nie je všetko v poriadku.

V kádri boli aj posily zo zahraničia, osvedčilo sa vám ich zaangažovanie?

Nielen my, ale aj okolité kluby využívajú služby zahraničných hráčov. My sme mali štyroch hráčov, i keď Ukrajinec Oleksander Lovyniuk bol vo Fiľakove už „dlhé“ roky a s ním taktiež Lazar Knežević a Dejan Strniša. K nim pribudol na jeseň ešte jeden hráč. Jarnú časť sme začali už so siedmimi. Myslím si, že je to nielen kvôli spestreniu hry, ale hlavne kvôli tomu, že je veľmi ťažké nájsť vhodných hráčov z okolia.

Ako by ste teda zhodnotili jesennú časť? Naplnili sa v nej vaše očakávania?Predpokladám, že aj pre spomínané problémy pri zostavovaní kádra nemohli byť veľmi vysoké...

Už pred začatím súťaže som hovoril, že chceme spraviť všetko preto, aby sme zo súťaže nevypadli. Celkovo môžem zhodnotiť, že III. liga východ je dobrá súťaž v prospech futbalu. Sú v nej veľmi dobré mužstvá a štadióny na veľmi dobrej úrovni, čo len prispieva k rozvoju futbalu. Aj rozhodcovia boli podľa môjho názoru na veľmi vysokej úrovni a myslím si, že kvalita rozhodovania bola veľmi dobrá. Za FTC ju hodnotím ako veľké plus, že sme to zažili a zúčastnili sa naozaj veľmi kvalitnej súťaže aj s naším okliešteným kádrom.

(zdroj: Alexander Mede)

Vnímate teda pozitívne, že ste sa rozhodli zapojiť do tejto súťaže?

Jednoznačne. Všetky veci ohľadom tejto ligy sú len pozitívne. Nielen pre nás, ale aj pre divákov, ktorí mali možnosť vidieť veľmi kvalitné mužstvá. Či už Spišskú Novú Ves, Košice, Lipany, Sninu, ale aj Poprad. Je to atraktívne pre hráčov, ale i samotných divákov.

Ako som si všimol, i na vašom štadióne vďaka účasti v tejto lige nastali zmeny k lepšiemu.

Ako vravíte. Prospelo to k tomu, že sme obnovili šatňu hostí pre parametre III. ligy, vybudovali sme miestnosť pre lekára a ideme vynoviť aj šatňu pre domácich hráčov. Aj z tohto hľadiska je veľmi dobre, že Slovenský futbalový zväz ide smerom podpory klubov aj týmto spôsobom. Obnova bola možná práve vďaka finančným prostriedkom poskytnutých zväzom. Takže ďalší pozitívny aspekt pôsobenia v tejto súťaži.

Poďme teda k trénerskej pozícii, kde u vás počas sezóny nastali najčastejšie zmeny.

Trojnásobnou zmenou sme asi boli aj raritou ligy. Ako som už spomínal, začali sme dvojicou Šimkovič – Farkaš. Oni po jesennej časti, ktorú sme skončili zo ziskom deviatich bodov na poslednom mieste, sa svojich postov vzdali a jednoznačne povedali, že nechcú pokračovať.

Po nich sme hľadali skúseného trénera, ktorý po zimnej časti, keď nie sú povolené prestupy, ale len hosťovania, prinesie posily do okliešteného kádra a pokúsi sa zabojovať o záchranu v súťaži. Nominovali sme Miroslava Kéryho, ktorý to aj sčasti urobil. Priniesol hlavne potrebných hráčov.

