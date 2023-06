Išli zbierať hlavne skúsenosti, priniesli aj cenné kovy

Junior vyslal na medzinárodný turnaj hlavne mladé nádeje.

LUČENEC. Aj predchádzajúci víkend bol pre džudo klub Junior Lučenec medailový. Výprava najmladších pretekárov klubu Junior vycestovala v sobotu 10. júna pod vedením trénerov Mareka Portelekyho a Marcela Pivarčiho na medzinárodnú súťaž šiestich krajín s vyše 400 účastníkmi.

„Starším pretekárom sme dopriali oddych po náročných turnajoch a vyslali sme tam súťažiacich do kategórií super mini a mini. Mali sme tam aj dve absolútne premiéry na medzinárodnom turnaji, takže som veľmi rád, že naši členovia získavajú stále nové skúsenosti a majú chuť bojovať na takýchto medzinárodných turnajoch.

Miriam Antony v super mini do 26 kg mala na tomto turnaji premiéru a mala vynikajúce zápasy. Prvý duel ukončila pred uplynutím časového limitu, no v ďalších dvoch už neuspela.

Až štyri pretekárky v tejto kategórii mali rovnaké skóre a musela rozhodovať nakoniec hmotnosť, čo Mimu pre desať dekov odsunulo na štvrté miesto. Napriek tomu ukázala perspektívu do budúcna,“ uviedol tréner Michal Bokor.

V mini do 42 kg mal Junior šiestich pretekárov, čo bolo nielen pre klub výhodné na zisk medailí, ale aj zbieranie skúseností.

Neúspešnými vo svojej snahe boli Šimon Antov, Jakub Sabó a Oliver Tompa, ktorý prehral až o zlaté skóre. Erikovi Gajdošovi po dvoch výhrach a dvoch prehrách patrilo siedme miesto.

Noel Skladivík so štyrmi výhrami a jednou prehrou to dotiahol na bronzovú priečku. Striebro v tejto kategórii získal Jarko Štetka, ktorý neuspel iba vo finále.

Pri debute hneď striebro

„Mia Majorová v mini do 32 kg mala tiež premiéru na medzinárodnom turnaji a musím ju pochváliť, keďže si vybojovala striebornú medailu.

V hmotnosti do 35 kg nás reprezentovali Tamara Ďalogová a Edina Gajdošová. Edina po troch víťazstvách pred časovým limitom obsadila prvé miesto a Tamara po finálovej prehre s Edinou obsadila miesto druhé. Tomáš Caban v mini do 46 kg po prvej prehre sa nedostal do opráv.

Tomáš Lörinčík v mini do 50 kg mal dva náročné zápasy, ktoré prehral až v závere. Stáli ho veľa síl a energie, ktorá mu chýbala v opravách a skončil bez umiestnenia,“ pokračoval Bokor.