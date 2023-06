Absolvovali posledný turnaj, aj tam sa im zadarilo

Hoci si džudisti z Junioru užijú zaslúžený prázdninový oddych, čakajú ich ešte spoločné aktivity.

LEVICE/LUČENEC V sobotu 10. júna sa džudisti judo klubu Katsudo Lučenec zúčastnili Medzinárodnej Veľkej ceny mesta Levice. spolu takmer so 400 džudistami z rôznych krajín.

„Rozhodli sme sa po náročnom polroku súťaženia zastaviť a dopriať si regeneráciu a nejakú psychickú očistu z adrenalínu na podujatiach a cestovania. Tento turnaj sme dali do kalendára súťaží ako posledný v tomto školskom roku. Turnaj bol ako každý rok pekne organizovaný, za čo ďakujeme Judo klubu Levice. Radi sa sem vraciame. Ani tentokrát sme neobišli naprázdno. Vybojovali sme si sedem medailí – a to 3x zlato, 1x striebro a 3x bronz, čo je veľmi pekný výsledok. Mrzia nás trochu dve 5. miesta, ale i tie si zaslúžia pochvalu. Ten čas driny, čo trávia na tréningu, sa odzrkadlí určite časom,“ uviedol Róbert Rác, ktorý koučoval na turnaji spolu s Kristiánom Barim.

Pekný výkon podali Dávid Volčuk, Ella Laššáková a Silvia Kilačková, ktorí si vybojovali tromi výhrami pred časovým limitom zlaté medaily.

„Silvia si potvrdila výkonnosť po minulotýždňovom titule majsterky Slovenska. Tvrdo na sebe pracuje, lebo chce a má chuť vyhrávať. Bojovný a napínavý výkon podali Milan Filčík a Lukáš Karol Mitacz.

Milan Filčík po troch výhrach v semifinále prehral a rovnako v boji o bronz, aj keď ešte 45 sekúnd pred koncom duelu vyhrával, no spadol na ipon a skončil na 5. mieste. Aj takéto je džudo. Lukáš Mitacz v kategórii do 60 kg, tam sú chalani už fyzicky zdatnejší, ale Lukáš rovnako ukázal aktivitu na tréningoch. Nebyť jednej prekážky a mesačnej pauzy, veríme, že podľa pôvodného tréningového plánu ktorý prerušil, by túto kategóriu v tento deň vyhral. Ale je z toho nakoniec krásne druhé miesto.

Napriek snahe sa im nezadarilo