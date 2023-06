Mesto nevie, čo s chatou v lukratívnej lokalite. Podľa primátora už 11 rokov hnije

Mesto zvažuje chatu predať, alternatívou je rekonštrukcia.

RIMAVSKÁ SOBOTA. Zrekonštruovať, alebo predať? Mesto Rimavská Sobota rieši dilemu, ako naloží so svojou chatou v rekreačnej oblasti Kurinec, neďaleko aquaparku, ktorý prevádzkuje.

Záležitosťou sa zaoberali mestskí poslanci na dvoch posledných zasadnutiach a tento bod patril medzi najdiskutovanejšie v rámci programu obidvoch schôdzí.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Drahá rekonštrukcia

Na minulom zasadnutí mali poslanci rozhodnúť o predaji chaty, ale príslušný bod z programu napokon stiahli.

Teraz v júni sa ním na návrh viceprimátora Jozefa Tótha zaoberali opäť.

Tóth pripomenul, že chata je v zlom stave a jej rekonštrukcia si bude vyžadovať minimálne 150 000 eur.

„Žiaľ, situácia je taká, že na toto peniaze nie sú. Bol som na osobnej prehliadke chaty a musím skonštatovať, že je v nepoužiteľnom stave. Jedenásť rokov v nej nikto nebol, okrem situácií, keď sa do nej niekto pozrel,“ upozornil viceprimátor.

Chata je podľa neho opotrebovaná stavebne a morálne zastarané je aj vybavenie.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Na kolosálnej estakáde na R2 dosiahli ďalší dôležitý bod Čítajte

„Skôr by bolo pre mesto lepšie tú chatu zrútiť a postaviť novú, ak chceme,“ navrhol.

Doplnil, že v tomto roku nie je oprava možná a prípadná rekonštrukcia v budúcom roku by podľa neho dosiahla aj 200 000 eur.

Mesto okrem toho musí vykryť výpadok 60 000 eur v tohtoročnom rozpočte, keďže s takouto sumou sa v ňom rátalo za predaj objektu.

„Myslím si, že táto chata je pre mesto prebytočná. Nie je to zbavovanie sa majetku, ale trochu gazdovské. Keby sme do toho vrazili aj 250 000 eur, aby to bolo trochu na úrovni a dávala sa do prenájmu, tak využiteľnosť chaty je zatiaľ 60 dní,“ upozornil Tóth a dodal, že návratnosť takejto investície by podľa neho bola 25 rokov.

Zbúrať ju netreba, oponuje architekt

Na jeho slová nadviazal poslanec Roman Vaľo, podľa ktorého bol tento bod do programu schôdze zaradený v rozpore s platným rokovacím poriadkom, pretože poslanci dostali materiály k nemu neskoro.

Odmietol aj viceprimátorove prepočty o dlhej návratnosti investície do chaty.

„Prečo potom investujeme do kúpaliska na Kurinci vyše milión eur z úveru, keď je tiež prevádzkované len pár mesiacov v roku? Prečo zo zisku z Kurinca, o ktorom tu stále hovoríme, že nám vzniká, nezrekonštruujeme chatu na budúci rok?“ pýtal sa Vaľo.

Stavebno-technický stav chaty podľa Vaľa, ktorý je projektantom, nie je taký žalostný, aby si vyžadoval zbúranie a výstavbu novej budovy.

Primátor Jozef Šimko v reakcii na jeho slová uviedol, že „chata už 11 rokov hnije“.

V článku sa ešte dočítate čo ďalej povedal primátor,

ako tému chaty vnímajú iní poslanci,

prečo môže byť prevádzkovanie takejto malej chaty problém,

ako poslanci nakoniec rozhodli.

„Je to chyba všetkých nás. Tu niet inej cesty, buď ju predáme, alebo ju zrekonštruujeme. Nenechajme ju ďalej chátrať,“ apeloval.