Zvláštne auto v búrke vzbudilo pozornosť aj obavy Slovákov. Zistili sme, na čo slúži

Dodávka s vysokou anténou sa stala predmetom hoaxov.

Šéfredaktorka - MY Novohrad

FIĽAKOVO. Pred silnou búrkou, ktorá v stredu 21. júna večer zasiahla juh Banskobystrického kraja, vzbudila vo Fiľakove pozornosť biela dodávka s takmer tri metre vysokou anténou.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Pred búrkou váľajúcou stromy sa na juhu Slovenska zjavilo zvláštne auto Čítajte

Zdalo sa, že ide o partiu z občianskeho združenia Stormchakers.sk, takzvaných lovcov búrok, ktorí extrémy počasia monitorujú v krajoch mimo našej metropoly, vrátane Maďarska, Rakúska a Moravy.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Tí však vo štvrtok 22. júna pre MY Novohrad uviedli, že auto nepatrilo im.

„V tomto prípade nešlo o naše vozidlo. Vzhľadom na to, že nie je označené, neviem bohužiaľ povedať komu patrí, respektíve aký prieskum vykonávalo," vyjadril sa Richard Tóth zo spomínaného tímu.

Zvláštne vozidlo pod blýskajúcou sa oblohou, ktoré podľa komentárov na sociálnej sieti zaregistrovali aj v Boľkovciach a Kalinove, tak zostávalo pre ľudí záhadou.

Ľudí najviac zaujme výsuvný stožiar

Napokon sa nám podarilo zistiť, na čo „záhadné“ vozidlo slúži a komu patrí.

Situáciu pre MY Novohrad objasnil Roman Vavro, hovorca a poradca Telekomunikačnej únie Slovenskej republiky.

Dávame do pozornosti

Dávame do pozornosti Na Horehroní parkuje auto brunejského sultána so zlatom v interiéri Čítajte

„Pôvodným vzdelaní a zamestnaním som elektrotechnik a mal so to šťastie niekoľko rokov vykonávať merania a kontroly rôznych vysielačov s využitím podobných meracích vozidiel. Vzhľad meracích vozidiel môže byť rôzny. Môžu byť použité autá rôznych výrobcov aj veľkostí. Môžu, ale aj nemusia vzbudzovať pozornosť okolia. Tie, ktoré najviac vzbudzujú pozornosť okolia používajú výsuvný stožiar, na ktorom je umiestnená anténa,“ priblížil Vavro s tým, že pri meraniach sa postupuje podľa metodík, ktoré upravujú napríklad aj to, v akej výške má byť meracia anténa.