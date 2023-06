Z občianskych preukazov zistia, či sú ich majitelia verní. Dávajú ich bocianom v podobe krúžku

Hniezdo môže vážiť aj pol tony.

Šéfredaktorka - MY Novohrad

VEĽKÝ KRTÍŠ/RIMAVSKÁ SOBOTA. „Dostanú ornitologické krúžky. Toto označenie je nezameniteľné. Je to niečo podobné, ako v prípade ľudí občiansky preukaz. Po čase vďaka nim zistíme aj to, či je bocian verný svojmu hniezdu aj partnerovi,“ uviedol pre MY Novohrad Milan Olekšák z Národného parku Slovenský kras počas jedného krúžkovania mláďat na Gemeri, konkrétne v Tornali.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V ríši čiernobielych operencov už odvtedy pribudlo mnoho „držiteľov občianskych preukazov“ v podobe špeciálneho krúžku, ktorý sa bocianom zakladá na kĺb jednej z nôh.

Vďaka nemu je sťahovavý vták ľahko identifikovateľný, dá sa zmapovať jeho pohyb po Európe či iných kontinentoch.

Spolupráca ochranárov s energetikmi

Pri krúžkovaní bocianích mláďat pomáhajú ochranárom aj energetici. Najnovšie sa k obrím hniezdam, ktoré môžu vážiť aj pol tony, priblížili na vysokozdvižnej plošine v okolí Veľkého Krtíša a Rimavskej Soboty.

„Zástupcovi z organizácie Ochrana dravcov zabezpečili vysokozdvižnú plošinu, vďaka ktorej sa mohol dostať k mladým bocianom priamo do hniezda. V priebehu dvoch dní tak dostali identifikačný krúžok mláďatá v dvadsiatich piatich hniezdach,“ konkretizoval Miroslav Gejdoš, hovorca spoločnosti Stredoslovenská distribučná (SSD) s tým, že vďaka dobrej spolupráci energetikov s ochranármi klesol počet kolízií bocianov s elektrickým vedením.

Pri zakladaní krúžkov mladým bocianov asistujú ochranárom energetici. (zdroj: SSD)

Podľa slov Damiána Dičáka, environmentalistu zo SSD, ktorý krúžkovanie koordinoval za energetikov, mala najpočetnejšia bociania rodina päť mláďat. V každom hniezde boli minimálne dve.

„Všetko prebehlo bez komplikácií a ochranári si svoju úlohu splnili profesionálne podľa očakávaní. Hniezda zmapovali už vopred, takže sme išli na istotu a žiadne nebolo prázdne.“

Obrie hniezda musia neraz prekladať

Energetici zo SSD sa ochrane bocianov venujú dlhodobo. Bociany si totiž hniezda stavajú prevažne na stĺpoch elektrického vedenia. Tým sa vystavujú riziku, tiež môžu ľuďom skomplikovať život výpadkami elektriny.

Svedčí o tom aj udalosť, ku ktorej došlo pred dvoma rokmi v Tomášovciach v okrese Lučenec. Bocianie hniezdo na stĺpe elektrického vedenia sa ocitlo v plameňoch. Časť tamojších domácností bola bez elektriky, požiar hasili hasiči.

Chránené operence sa však o bývanie neprišli. Na stĺpe im postavili nové hniezdo, tentokrát v dostatočnej vzdialenosti od nebezpečných vodičov elektriny.

„Veľké a ťažké hniezdo, ktoré môže mať aj niekoľko stoviek kilogramov, ohrozuje aj samotnú distribučnú sústavu a môže spôsobovať výpadky elektriny. Preto sa energetici snažia v spolupráci s ochranármi hniezda prekladať na bezpečnejšie miesta,“ ozrejmil hovorca.